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Phoenix serial killings suspect: ’I’m innocent’

By Astrid Galvan
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 02:46 PM
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This photo and sketch combo shows an undated photo provided by the Maricopa County Sheriff's Office of Aaron Saucedo, left, and a July 2016 composite sketch provided by the Phoenix Police Department showing a suspect in a series of fatal shootings in Phoenix. Saucedo, a 23-year-old Phoenix man arrested in a string of 2016 serial killings that terrorized several Phoenix neighborhoods, is proclaiming his innocence. The former city bus driver declared "I'm innocent" during a brief court hearing Monday, May 8, 2017. (Maricopa County Sheriff's Office and Phoenix Police Department via AP)


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