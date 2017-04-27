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Physician who was dragged off flight settles with United

By Michael Tarm
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 03:38 PM | Updated: April 27, 2017 - 03:51 PM
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In this July 2015, file photo, United Airlines planes are parked at their gates as another plane, top, taxis past them at George Bush Intercontinental Airport in Houston. United Airlines says it will raise the limit to $10,000 on payments to customers who give up seats on oversold flights and will increase training for employees as it deals with fallout from the video of a passenger being violently dragged from his seat. (AP Photo/David J. Phillip, File)


 

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