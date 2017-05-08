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Pioneering Vietnam War journalist Anne Morrissy Merick dies at 83

Associated Press

Published: May 8, 2017 - 06:56 PM

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