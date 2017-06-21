Pit bull attacks kids strapped in car seats inside minivan

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEFOQ0FTVEVSLCBQQS46IFBvbGljZSBpbiBQZW5uc3lsdmFuaWEgc2F5IGEgcGl0IGJ1bGwg
ZXNjYXBlZCBmcm9tIGl0cyB5YXJkIGFuZCBzb21laG93IGdvdCBpbnRvIGEgbmVhcmJ5IG1pbml2
YW4sIGF0dGFja2luZyBhIDIteWVhci1vbGQgZ2lybCBhbmQgNS15ZWFyLW9sZCBib3kgYXMgdGhl
eSBzYXQgc3RyYXBwZWQgaW50byB0aGVpciBjYXIgc2VhdHMuPC9wPjxwPkxhbmNhc3RlciBwb2xp
Y2Ugc2F5IHRoZSBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIG1vdGhlciBtYW5hZ2VkIHRvIHB1bGwgdGhlIGFu
aW1hbCBvZmYgdGhlbSB3aXRoIHRoZSBoZWxwIG9mIG5laWdoYm9ycyBhbmQgb3RoZXJzLjwvcD48
cD5UaGUgY2hpbGRyZW4gYXJlIGJlaW5nIHRyZWF0ZWQgZm9yIHNlcmlvdXMgaW5qdXJpZXMgYXQg
YSBob3NwaXRhbC48L3A+PHA+QSB3aXRuZXNzIHdobyB0ZWxscyBXUE1ULVRWIGhlIGhlbHBlZCB3
cmVzdGxlIHRoZSBkb2cgb2ZmIHRoZSBraWRzIE1vbmRheSBzYXlzIHRoZSBib3kgJiM4MjIwO2Rp
ZG4mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgaGF2ZSBhIGZhY2UmIzgyMjE7IGFmdGVyIHRoZSBhdHRhY2suPC9w
PjxwPlRvbSBHcmFiIHNheXMgaGUgcHVsbGVkIHRoZSBkb2cgb2ZmIGFuZCBoZWxkIG9udG8gaXQs
IGJ1dCBpdCBtYW5hZ2VkIHRvIHdyaWdnbGUgZnJlZSBhbmQgcmVzdW1lIHRoZSBhdHRhY2suPC9w
PjxwPkhlIHNheXMgdGhlIG1vdGhlciB3YXMgZXZlbnR1YWxseSBhYmxlIHRvIGZsZWUgYW5kIGRy
aXZlIHRvIGEgaG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPk5vIGNoYXJnZXMgaGF2ZSBiZWVuIGZpbGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.