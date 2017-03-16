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Plea deal reached for man who fired shots inside DC pizzeria

By Matthew Barakat
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 12:04 AM
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This Dec. 4, 2016 photo shows Edgar Maddison Welch, 28 of Salisbury, N.C., as he surrenders to police, in Washington. Welch, who said he was investigating a conspiracy theory about Hillary Clinton running a child sex ring out of a pizza place, fired an assault rifle inside the restaurant. At a status hearing on Wednesday in U.S. District Court in Washington, lawyers said they have reached a plea deal in principle for Welch. They said they needed some more time to complete the paperwork, and U.S. District Judge Ketanji B. Jackson scheduled a plea hearing for March 24. (Sathi Soma via AP)


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