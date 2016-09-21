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Police: 2 asphyxiated kids among 4 dead in Detroit area

By Ed White
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:09 PM
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Dearborn Heights police stand outside a house at 431 Hipp street, in Dearborn Heights, Mich., on Wednesday. A man is in custody after his two children were asphyxiated, his wife�s two older children were fatally shot and his wife was shot and slashed at their suburban Detroit home, police said Wednesday. (Daniel Mears/The Detroit News via AP )


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