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Police begin making arrests in Dakota Access pipeline protest camp

By James MacPherson and Blake Nicholson
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 03:30 PM
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A fire set by protesters burns in the background as opponents of the Dakota Access pipeline leave their main protest camp Wednesday, Feb. 22, 2017, near Cannon Ball, N.D. Most of the pipeline opponents abandoned their protest camp Wednesday ahead of a government deadline to get off the federal land, and authorities moved to arrest some who defied the order in a final show of dissent. (Tom Stromme/The Bismarck Tribune via AP)


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