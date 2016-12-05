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Police: Fake news story led gunman to popular DC pizzeria

Associated Press

Published: December 5, 2016 - 10:45 AM | Updated: December 5, 2016 - 10:49 AM
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Police secure the scene near Comet Ping Pong in Washington, Sunday, Dec. 4, 2016. A man who said he was investigating a conspiracy theory about Hillary Clinton running a child sex ring out of the pizza place fired an assault rifle inside the restaurant on Sunday injuring no one, police and news reports said. (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via AP)


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