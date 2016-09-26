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Police: Mall shooting suspect confessed, shot 5 in one minute

By Martha Bellisle  and Gillian Flaccus
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 02:38 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:01 AM
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This late Saturday image from video by KIRO7 photographer Jeff Ritter shows suspected Cascade Mall shooter Arcan Cetin at Skagit County Jail in Mount Vernon, Wash., after his arrest in Oak Harbor, Wash., earlier in the evening. Investigators on Sunday tried to piece together information on the 20-year-old suspect in the deadly Washington state mall shootings who was apprehended after a nearly 24-hour manhunt. (Jeff Ritter/KIRO7.com via AP)


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