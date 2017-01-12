Police: Man posted on wife’s Facebook to cover up killing

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5PUkxBTkRPLCBGTEEuOiBJbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNh
eSBhIEZsb3JpZGEgbWFuIGtpbGxlZCBoaXMgd2lmZSBhbmQgdHJpZWQgdG8gY292ZXIgdXAgdGhl
IGNyaW1lIGJ5IG1ha2luZyBwb3N0cyBvbiBoZXIgRmFjZWJvb2sgcGFnZS48L3A+PHA+QW4gT3Js
YW5kbyBwb2xpY2UgcmVwb3J0IHNheXMgNDIteWVhci1vbGQgR2VvcmdlIEpvc2VwaCBNY1NoYW5l
IHdhcyBhcnJlc3RlZCBUdWVzZGF5IGFmdGVyIG9mZmljZXJzIGZvdW5kIGhpbSBpbnNpZGUgaGlz
IHJ1bm5pbmcgU1VWIGluIGhpcyBnYXJhZ2UsIGF0dGVtcHRpbmcgdG8ga2lsbCBoaW1zZWxmLjwv
cD48cD5UaGUgT3JsYW5kbyBTZW50aW5lbCByZXBvcnRzIHBvbGljZSByZW1vdmVkIE1jU2hhbmUg
ZnJvbSB0aGUgU1VWIGFuZCBmb3VuZCB0aGUgYm9keSBvZiBLcmlzdGVuIE1jU2hhbmUgZGVhZCBp
biB0aGUgY291cGxlJiM4MjE3O3MgYmVkLCBjb3ZlcmVkIHdpdGggYSBjb21mb3J0ZXIuPC9wPjxw
PlRoZSByZXBvcnQgc2F5cyBNY1NoYW5lIHRvbGQgZGV0ZWN0aXZlcyBoZSBsb2dnZWQgaW50byBo
aXMgd2lmZSYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIGFjY291bnQgYW5kIHBvc3RlZCB0aGF0IHNoZSYjODIx
NztkIGRyb3BwZWQgaGVyIHBob25lIGluIHRoZSB0b2lsZXQgc28gZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRz
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHdvcnJ5IGlmIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmVzcG9uZC48L3A+PHA+
SGUmIzgyMTc7cyBjaGFyZ2VkIHdpdGggc2Vjb25kLWRlZ3JlZSBtdXJkZXIgYW5kIGRvbWVzdGlj
IGJhdHRlcnkgYnkgc3RyYW5ndWxhdGlvbi48L3A+PHA+SGUgcmVtYWlucyBpbiBqYWlsLiBSZWNv
cmRzIGRvbiYjODIxNzt0IGxpc3QgYW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIGhpbS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.