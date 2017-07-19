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Police: Notorious jewel thief Doris Payne arrested at Walmart

By Kate Brumback
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 09:16 AM
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FILE - In this Jan. 11, 2016 file photo, Doris Payne poses for a photo in Atlanta. Police near Atlanta say a notorious jewel thief with an illicit career spanning six decades has been caught stealing again, but she wasnt after sparkly gems this time. A report from Chamblee police says 86-year-old Payne was arrested at a Walmart store around 5 p.m. Monday, July 17, 2017, and charged with misdemeanor theft by shoplifting. (AP Photo/John Bazemore, File)


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