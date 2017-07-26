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Police: One-armed, machete-wielding clown arrested

Associated Press

Published: July 26, 2017 - 03:43 PM
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This Tuesday, July 25, 2017 patrol car dashboard camera image released by the Maine State Police shows a man strolling down a street in Hollis, Maine, who police said was wearing a clown mask with a machete taped to his amputated arm. Police said the man, Corey Berry, 31, of Hollis, was arrested and charged with criminal threatening. He was released after posting bail. (Maine State Police via AP)


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