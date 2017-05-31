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Police: Physician arrested at Trump hotel in DC with 2 guns

By Matthew Barakat
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 11:59 AM | Updated: May 31, 2017 - 01:25 PM
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In this photo taken Dec. 21, 2016, the Trump International Hotel in Washington. A Pennsylvania man has been arrested at the Trump International Hotel in Washington after police say they found a rifle and handgun in his car. (AP Photo/Alex Brandon)


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