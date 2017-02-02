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Justice system

Police storm prison, end hostage standoff; guard found dead

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 08:41 PM
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Mounted police patrol travel along Smyrna Landing Road alongside James T. Vaugh Corrections center, Thursday in Smyrna, Del. Inmates used "sharp instruments" to assume control of the building at the James T. Vaughn Correction Center on Wednesday, taking three prison guards and a woman counselor hostage. (Suchat Pederson/The Wilmington News-Journal via AP)


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