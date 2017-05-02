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Police: Suspect in Texas stabbings had mental health trouble

By Jim Vertuno
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 01:53 PM
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Officials investigate after a fatal stabbing attack at the University of Texas campus, Monday, May 1, 2017, in Austin, Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)


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