Police: Video shows teens watching, laughing as man drowns

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09DT0EsIEZsYS46IEF1dGhvcml0aWVzIGluIEZsb3JpZGEgc2F5IGEgZ3JvdXAgb2YgdGVl
bnMgd2F0Y2hlZCBhbmQgbGF1Z2hlZCBhcyBhIG1hbiBkcm93bmVkIGluIGEgcmV0ZW50aW9uIHBv
bmQgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5KYW1lbCBEdW5uIGRyb3duZWQgaW4gYSByZXRlbnRpb24gcG9u
ZCBpbiB0aGUgY2l0eSBvZiBDb2NvYSBvbiBKdWx5IDkuIENvY29hIHBvbGljZSBzYXkgdGhleSBs
YXRlciBkaXNjb3ZlcmVkIGEgZ3JvdXAgb2YgdGVlbnMgcmVjb3JkZWQgdGhlIDMxLXllYXItb2xk
JiM4MjE3O3MgZHJvd25pbmcgb24gdmlkZW8uIFRoZSB2aWRlbyB3YXMgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhl
IHN0YXRlIGF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIFRodXJzZGF5IGFuZCBhdWRpbyB3YXMgcHVi
bGlzaGVkIGJ5IEZsb3JpZGEgVG9kYXkgLiBUaGUgdGVlbnMgY2FuIGJlIGhlYXJkIGxhdWdoaW5n
IGF0IER1bm4sIHRlbGxpbmcgaGltIGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgZGllIGFuZCB0aGV5IHdlcmVu
JiM4MjE3O3QgZ29pbmcgdG8gaGVscCBoaW0uPC9wPjxwPlBvbGljZSBpZGVudGlmaWVkIGFuZCBp
bnRlcnZpZXdlZCB0aGUgZml2ZSB0ZWVucyBpbnZvbHZlZC4gQ29jb2EgUG9saWNlIENoaWVmIE1p
a2UgQ2F0YWxvdXBlIGNhbGxzIHRoZWlyIGFjdGlvbnMgJiM4MjIwO3V0dGVybHkgaW5odW1hbmUg
YW5kIGNydWVsLCYjODIyMTsgYnV0IHNheXMgY3JpbWluYWwgY2hhcmdlcyB3b24mIzgyMTc7dCBi
ZSBmaWxlZCBiZWNhdXNlIHN0YXRlIGxhdyBkb2VzbiYjODIxNzt0IHJlcXVpcmUgcGVvcGxlIGdp
dmUgb3IgY2FsbCBmb3IgaGVscCB3aGVuIHNvbWVvbmUmIzgyMTc7cyBpbiBkaXN0cmVzcy48L3A+
PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPlRoaXMgc3RvcnkgaGFzIGJlZW4gdXBkYXRl
ZCB0byBjb3JyZWN0IHRoZSBkYXRlIG9mIER1bm4mIzgyMTc7cyBkcm93bmluZyB0byBKdWx5IDkg
ZnJvbSBKdWx5IDEyLiBEdW5uIHdhcyByZXBvcnRlZCBtaXNzaW5nIG9uIEp1bHkgMTIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.