All CATEGORIES
☰ Menu

Police: Woman in labor demanded an injection of heroin, meth

By Kathy McCormack
Associated Press

Published: March 8, 2017 - 01:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This booking photo released Wednesday by the Concord, N.H., Police Department shows Felicia Farruggia, arrested about six months after she had demanded to be injected with heroin and methamphetamine while in labor with her son in September 2016. The state took custody of the baby boy after he was born. Police also arrested Rhianna Frenette, accused of giving Farruggia the drugs. (Concord Police Department via AP)


MORE IN NEWS

odot09cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
ODOT plans to revise traffic pattern at Interstate 277/U.S. Route 224 and Interstate 77 - 11:16 PM

COVENTRY TWP.: The Ohio Department of Transportation plans to revise the traffic pattern heading eastbound on Interstate 277/U.S. Route 224 at the interchange with Interstate 77.

opioid09cut_01
What Ohio lawmakers are, and aren’t, doing to fight the opioid epidemic - 11:16 PM
ksuscloset09cut_01
KSU offers free professional clothes to help students dress for success on job interviews
Bob Dyer: A medley of loony tunes
Regional news briefs — March 9, 2017 - 11:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next