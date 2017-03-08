Police: Woman in labor demanded an injection of heroin, meth

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09OQ09SRCwgTi5ILjogQSB3b21hbiBpbiBsYWJvciBkZW1hbmRlZCBhIGZyaWVuZCBpbmpl
Y3QgaGVyIHdpdGggaGVyb2luIGFuZCBtZXRoYW1waGV0YW1pbmUgYmVmb3JlIGZpcmVmaWdodGVy
cyBhcnJpdmVkIGF0IHRoZWlyIGhvbWUgYW5kIHNoZSBnYXZlIGJpcnRoIHdoaWxlIGVudGVyaW5n
IGFuIGFtYnVsYW5jZSwgcG9saWNlIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgaW4gQ29u
Y29yZCBhcnJlc3RlZCBGZWxpY2lhIEZhcnJ1Z2dpYSwgMjksIG9mIENvbmNvcmQsIHRoaXMgd2Vl
aywgYWJvdXQgc2l4IG1vbnRocyBhZnRlciBoZXIgc29uIHdhcyBib3JuLiBIZSBpcyBpbiBzdGF0
ZSBjdXN0b2R5LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgYWxzbyBhcnJlc3RlZCBSaGlhbm5hIEZyZW5ldHRlLCAz
Nywgb2YgQmVsbW9udCwgd2hvIGlzIGFjY3VzZWQgb2YgZ2l2aW5nIEZhcnJ1Z2dpYSB0aGUgZHJ1
Z3MuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgY2hhcmdlZCB3aXRoIGZlbG9ueSByZWNrbGVzcyBjb25kdWN0LiBG
cmVuZXR0ZSBhbHNvIGZhY2VzIGEgbWlzZGVtZWFub3IgY291bnQgb24gdGhlIHNhbWUgb2ZmZW5z
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgY2FzZSBpcyBqdXN0LCBob25lc3RseSwgYWJzb2x1dGVseSBh
cHBhbGxpbmcgaW4gbXkgbWluZCwmIzgyMjE7IEx0LiBTZWFuIEZvcmQgc2FpZC4gJiM4MjIwO05v
IG9uZSBkaWVkLCBidXQgdGhlIHJpc2sgdG8gdGhhdCBjaGlsZCBhbmQgdG8gdGhlIG1vdGhlci4g
JiM4MjMwOyBUaGlzIHN0dWZmIGlzIGp1c3QgZ2V0dGluZyBvdXQgb2YgY29udHJvbC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkJvdGggd29tZW4gd2VyZSBhcnJhaWduZWQgZnJvbSBqYWlsIG9uIFdlZG5lc2RheTsg
YmFpbCB3YXMgc2V0IGF0ICQyNSwwMDAgZm9yIEZyZW5ldHRlIGFuZCAkMTUsMDAwIGZvciBGYXJy
dWdnaWEuIEl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBrbm93biB3aGV0aGVyIHRoZXkgaGFk
IGF0dG9ybmV5cy48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBGcmVuZXR0ZSB1c2VkIGFuIHVuc2FuaXRhcnkg
c3lyaW5nZSB0byB0cnkgdG8gaW5qZWN0IEZhcnJ1Z2dpYSBhdCBsZWFzdCBvbmNlIGJlZm9yZSBz
aGUgd2FzIHN1Y2Nlc3NmdWwuIEFmdGVyIHRoYXQsIEZhcnJ1Z2dpYSYjODIxNztzIGJveWZyaWVu
ZCBjYWxsZWQgOTExLiBTaG9ydGx5IGFmdGVyd2FyZCwgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFycml2ZWQsIGFu
ZCBGYXJydWdnaWEgZ2F2ZSBiaXJ0aCB3aGlsZSBlbnRlcmluZyB0aGUgYW1idWxhbmNlLjwvcD48
cD5BIHBvbGljZSBhZmZpZGF2aXQgc2FpZCB3aGlsZSBhdCB0aGUgaG9zcGl0YWwsIHRoZSBiYWJ5
IHdhcyBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uIGJ1dCB3YXMgYnJlYXRoaW5nIHJhcGlkbHksIHNvbWV0
aGluZyB0aGF0IGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBjYXVzZWQgYnkgYSBudW1iZXIgb2YgY29uZGl0aW9u
cy4gSGlzIHVyaW5lIHdhcyBwb3NpdGl2ZSBmb3IgbWV0aGFtcGhldGFtaW5lIGFuZCBhbXBoZXRh
bWluZS4gSGlzIG1vdGhlciYjODIxNztzIHVyaW5lIHdhcyBwb3NpdGl2ZSBmb3IgdGhvc2UgZHJ1
Z3MgYW5kIGJlbnpvZGlhemVwaW5lLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGFmZmlkYXZpdCwg
RmFycnVnZ2lhIHNhaWQgc2hlIHN0YXJ0ZWQgaGF2aW5nIGNvbnRyYWN0aW9ucywgd2VudCB0byB0
aGUgYmF0aHJvb20gYW5kIGxheSBvbiB0aGUgZmxvb3IuIFNoZSBzYWlkIEZyZW5ldHRlIGhhZCBo
ZXJvaW4gYW5kIHRvbGQgaGVyICYjODIyMDtpdCB3b3VsZCB0YWtlIHRoZSBlZGdlIG9mZi4mIzgy
MjE7IFNoZSBzYWlkIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3RvcCBGcmVuZXR0ZSBmcm9tIGluamVjdGlu
ZyBoZXIuPC9wPjxwPkJ1dCBGcmVuZXR0ZSB0b2xkIHBvbGljZSB0aGF0IHdoZW4gc2hlIHdlbnQg
aW50byB0aGUgYmF0aHJvb20sIHNoZSBzYXcgRmFycnVnZ2lhIHRyeWluZyB0byBpbmplY3QgaGVy
c2VsZiBhbmQgaW50ZXJ2ZW5lZCwgZ2l2aW5nIGhlciBvbmx5IGhhbGYgb2YgdGhlIGRydWcuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.