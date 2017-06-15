All CATEGORIES
☰ Menu

Poll: Just 1 in 5 support Trump’s move to fire Comey

By Josh Lederman  and Emily Swanson
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 08:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this June 9 photo, President Donald Trump listens during a news conference in the Rose Garden of the White House in Washington. A clear majority of Americans believe Trump has tried to interfere with the investigation into Russias alleged election meddling and possible Trump campaign collusion, a new poll shows. Just one in five support his decision to oust James Comey from the FBI. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN NEWS

cats16_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

TWINSBURG TWP.: The Humane Society of Summit County is overrun with animals and will host a special adoption event Saturday.

vigil16cut_05
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting
barbpark_01
Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts
huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
Stow-based Hope Homes goes out of business
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next