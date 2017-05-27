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Portland mayor says heroes died protecting women from anti-Muslim rant

By Gillian Flaccus
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 09:22 PM
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This booking photo provided by Multnomah County Sheriff's Office shows Jeremy Joseph Christian. Authorities on Saturday identified Christian as the suspect in the fatal stabbing of two people on a Portland light-rail train in Oregon. (Multnomah County Sheriff's Office via AP)


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