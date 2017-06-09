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President Trump accuses Qatar of funding terror as Rex Tillerson urges calm

By Josh Lederman
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 10:11 PM
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Secretary of State Rex Tillerson walks in to a news conference to speak about Qatar at the State Department in Washington, Friday. Tillerson is calling on Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates and Bahrain to immediately ease their blockade on Qatar. (AP Photo/Jacquelyn Martin)


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