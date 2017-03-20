President Trump’s son Eric to become father

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaXMgYWJvdXQgdG8gYmVjb21lIGEg
Z3JhbmRmYXRoZXIgZm9yIGEgbmludGggdGltZS48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzb24gRXJp
YyBhbm5vdW5jZWQgb24gVHdpdHRlciBNb25kYXkgdGhhdCBoZSBhbmQgaGlzIHdpZmUgTGFyYSBh
cmUgZXhwZWN0aW5nIHRoZWlyIGZpcnN0IGNoaWxkLjwvcD48cD5UaGUgYmFieSBib3kgaXMgZHVl
IGluIFNlcHRlbWJlci48L3A+PHA+RXJpYyBUcnVtcCwgd2hvIGxpdmVzIGluIE5ldyBZb3JrLCB3
cm90ZSAmIzgyMjA7aXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGFuIGFtYXppbmcgeWVhciYjODIyMTsgYW5kIHNh
aWQgdGhhdCBoZSBhbmQgaGlzIHdpZmUgd2VyZSAmIzgyMjA7Ymxlc3NlZCYjODIyMTsgYnkgdGhl
IHByZWduYW5jeS48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCByZXR3ZWV0ZWQgaGlzIHNvbiYjODIxNztz
IHBvc3Qgb24gTW9uZGF5LCBhZGRpbmcsICYjODIyMDtDb25ncmF0dWxhdGlvbnMgRXJpYyAmYW1w
OyBMYXJhLiBWZXJ5IHByb3VkIGFuZCBoYXBweSBmb3IgdGhlIHR3byBvZiB5b3UhJiM4MjIxOzwv
cD48cD5FcmljLCAzMywgYW5kIGhpcyBicm90aGVyIERvbiBKci4gYXJlIG5vdyBydW5uaW5nIHRo
ZSBUcnVtcCBPcmdhbml6YXRpb24gYWZ0ZXIgdGhlIHByZXNpZGVudCBzYWlkIGhlIGN1dCB0aWVz
IHdpdGggaGlzIGJ1c2luZXNzIHRvIHRha2Ugb2ZmaWNlLjwvcD48cD5UaGUgdHdvIGJyb3RoZXJz
IGFuZCB0aGVpciBzaXN0ZXIgSXZhbmthIGFyZSBmcm9tIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgbWFy
cmlhZ2UgdG8gSXZhbmEgVHJ1bXAuIERvbiBKci4gaGFzIGZpdmUga2lkcyB3aGlsZSBJdmFua2Eg
aGFzIHRocmVlLiBUaWZmYW55IFRydW1wLCB3aG9zZSBtb3RoZXIgaXMgTWFybGEgTWFwbGVzLCBU
cnVtcCYjODIxNztzIHNlY29uZCB3aWZlLCBpcyB1bm1hcnJpZWQgYW5kIGhhcyBubyBjaGlsZHJl
bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.