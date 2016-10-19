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Presidential debate: Trump refuses to say he will accept election results

By Julie Pace and Lisa Lerer
Associated Press

Published: October 19, 2016 - 09:14 PM | Updated: October 20, 2016 - 12:04 AM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton, right, and Republican presidential candidate Donald Trump, left, take the stage for the third presidential debate at University of Nevada in Las Vegas, Wednesday. (AP Photo/Andrew Harnik)


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