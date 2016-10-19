All CATEGORIES
☰ Menu

INSIDE

Presidential debate: Trump refuses to say he will accept election results

By Julie Pace and Lisa Lerer
Associated Press

Published: October 19, 2016 - 09:14 PM | Updated: October 20, 2016 - 12:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Democratic presidential candidate Hillary Clinton, right, and Republican presidential candidate Donald Trump, left, take the stage for the third presidential debate at University of Nevada in Las Vegas, Wednesday. (AP Photo/Andrew Harnik)


MORE IN NEWS

ua20cut_03 LEAH KLAFCZYNSKI - AKRON BEACON JOURNAL
University of Akron trustees approve Matthew Wilson as president, Rex Ramsier as provost - 11:27 PM

It’s no longer University of Akron interim president Matthew Wilson and interim provost Rex Ramsier.

ddyer20
Bob Dyer: Leaky pipe? Cry me a river
elect20cut_01
Presidential debate: Trump refuses to say he will accept election results - 11:28 PM
innerbelt20cut_03
Reimagining Akron: Could 30 acres transform downtown into place where millennials want to live? - 11:27 PM
PETA asks Akron Zoo to stop using ‘touch tanks’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next