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Drug crisis

Pro-painkiller echo chamber shaped policy amid drug epidemic

By Matthew Perrone and Ben Wieder
Associated Press and Center for Public Integrity

Published: September 19, 2016 - 09:20 PM | Updated: September 20, 2016 - 08:17 AM
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In this July 2007 file photo, demonstrators march along Main Street in Abingdon, Va., to raise awareness about the abuse of OxyContin. From 2000 to 2016, prescription opioid abuse has claimed the lives of 165,000 Americans, according to federal estimates. (David Crigger/Bristol Herald Courier via AP)


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