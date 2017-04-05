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Professor behind designated drivers takes on distracted ones

By Bob Salsberg
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 07:16 PM
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Harvard University professor Jay Winsten, who introduced Americans to the "designated driver" to help deter alcohol-infused crashes, stands for a photograph, Wednesday in Boston. Winsten is tackling another deadly epidemic on U.S. roadways: motorists whose attention is diverted by cellphones and other modern electronic devices. (AP Photo/Steven Senne)


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