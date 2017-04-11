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Prostate cancer tests are now OK with U.S. panel, with caveats

By Lindsey Tanner
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 07:28 PM
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Dr. Kirsten Bibbins-Domingo poses in her office in San Francisco. Draft recommendations from the US Preventive Services Task Force ditch the old advice against PSA screening and say whether to get tested should be left up to men aged 55 to 69 after being informed of the potential benefits and harms. The advice would bring the influential panel more in line with other major doctor groups. (AP Photo/Eric Risberg)


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