Providence pastor arraigned on child molestation charges

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UFJPVklERU5DRSwgUi5JOiBBIFJob2RlIElzbGFuZCBwYXN0b3IgaGFzIGJlZW4gYWNjdXNl
ZCBvZiBtb2xlc3RpbmcgYSBib3kgb3ZlciBzaXggeWVhcnMuPC9wPjxwPlJveSBELiBCb2xkZW4g
SnIuIHdhcyBhcnJhaWduZWQgV2VkbmVzZGF5IG9uIGNoaWxkIG1vbGVzdGF0aW9uIGFuZCBzZXh1
YWwgYXNzYXVsdCBjaGFyZ2VzLiBQcm92aWRlbmNlIFBvbGljZSBTZ3QuIFBoaWxpcCBIYXJ0IHNh
eXMgdGhlIDMzLXllYXItb2xkIHBhc3RvciwgYW4gYXBvc3RsZSBvZiB0aGUgTGVnaW9ucyBvZiBD
aHJpc3QgTWluaXN0cmllcywgd2lsbCBsaWtlbHkgZmFjZSBtb3JlIGNoYXJnZXMgYWZ0ZXIgdGhl
IGNhc2UgbW92ZXMgdG8gdGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UuPC9wPjxw
Pk1lc3NhZ2VzIHdlcmUgbGVmdCBzZWVraW5nIGNvbW1lbnQgZnJvbSBCb2xkZW4mIzgyMTc7cyBQ
cm92aWRlbmNlIGNodXJjaC48L3A+PHA+Q2l0eSBQb2xpY2UgTWFqLiBEYXZpZCBMYXBhdGluIHNh
eXMgYSAyMS15ZWFyLW9sZCBtYW4gdG9sZCBwb2xpY2UgRnJpZGF5IHRoYXQgaGUgbWV0IEJvbGRl
biBhdCB0aGUgY2h1cmNoIGFuZCB0aGF0IEJvbGRlbiBiZWdhbiBzZXh1YWxseSBtb2xlc3Rpbmcg
aGltIHdoZW4gaGUgd2FzIDEyIHllYXJzIG9sZC48L3A+PHA+Qm9sZGVuIHdhcyBhcnJlc3RlZCBN
b25kYXkuPC9wPjxwPkxhcGF0aW4gc2F5cyBwb2xpY2UgYXJlIGRpc3RyaWJ1dGluZyBhIHBob3Rv
IG9mIEJvbGRlbiBhbmQgbWVldGluZyB3aXRoIGNodXJjaCBtZW1iZXJzIHRvIGRldGVybWluZSBp
ZiB0aGVyZSBhcmUgbW9yZSBhbGxlZ2VkIHZpY3RpbXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.