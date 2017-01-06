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Putin ordered effort to help Trump, hurt Clinton: U.S. report

By Eileen Sullivan and Deb Riechmann
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 04:08 PM | Updated: January 6, 2017 - 05:58 PM
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The first page of the Joint Analysis Report narrative by the Department of Homeland Security and federal Bureau of Investigation and released on Dec. 29, 2016, is photographed in Washington, Jan. 6, 2017. Computer security specialists say the technical details in the narrative that the U.S. said would show whether computers had been infiltrated by Russian intelligence services were poorly done and potentially dangerous. Cybersecurity firms ended up counseling their customers to proceed with extreme caution after a slew of false positives led back to sites such as Amazon and Yahoo Inc. Companies and organizations were following the governments advice Dec. 29 and comparing digital logs recording incoming network traffic to their computers and finding matches to a list of hundreds of internet addresses the Homeland Security Department had identified as indicators of malicious Russian intelligence services cyber activity. (AP Photo/Jon Elswick)

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