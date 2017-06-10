Rallies against Islamic law across U.S. draw counterprotests

PHA+U0VBVFRMRTogRGVtb25zdHJhdG9ycyBhdCBzbWFsbCBidXQgcmF1Y291cyBnYXRoZXJpbmdz
IGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSBTYXR1cmRheSByYWlzZWQgdGhlIHNwZWN0ZXIgdGhhdCBleHRy
ZW1pc3QgaW50ZXJwcmV0YXRpb25zIG9mIElzbGFtaWMgbGF3IG1pZ2h0IHNvbWVob3cgc3ByZWFk
IGFjcm9zcyB0aGUgVS5TLiwgYnV0IG1hbnkgb2YgdGhlIHJhbGxpZXMgZHJldyBldmVuIG1vcmUg
Ym9pc3Rlcm91cyBjb3VudGVyJiMxNzM7cHJvdGVzdHMgYnkgcGVvcGxlIHdobyBjYWxsZWQgc3Vj
aCBmZWFycyB1bmZvdW5kZWQuPC9wPjxwPkh1bmRyZWRzIG9mIGNvdW50ZXImIzE3Mztwcm90ZXN0
ZXJzIG1hcmNoZWQgdGhyb3VnaCBkb3dudG93biBTZWF0dGxlLCBiYW5naW5nIGRydW1zLCBjeW1i
YWxzIGFuZCBjb3diZWxscyBiZWhpbmQgYSBsYXJnZSBzaWduIHNheWluZyAmIzgyMjA7U2VhdHRs
ZSBzdGFuZHMgd2l0aCBvdXIgTXVzbGltIG5laWdoYm9ycy4mIzgyMjE7IFBhcnRpY2lwYW50cyBj
aGFudGVkICYjODIyMDtObyBoYXRlLCBubyBmZWFyLCBNdXNsaW1zIGFyZSB3ZWxjb21lIGhlcmUm
IzgyMjE7IG9uIHRoZWlyIHdheSB0byBDaXR5IEhhbGwsIHdoZXJlIGRvemVucyBvZiBhbnRpLVNo
YXJpYWggcHJvdGVzdGVycyByYWxsaWVkLjwvcD48cD5BIHBoYWxhbnggb2YgYmljeWNsZSBwb2xp
Y2Ugb2ZmaWNlcnMga2VwdCB0aGUgc2lkZXMgc2VwYXJhdGVkIGR1cmluZyB0aGUgc2FuY3Rpb25l
ZCBldmVudHMsIGJ1dCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkIGEgbGFyZ2UgZmlnaHQgYnJva2Ugb3V0IGFm
dGVyIHRoZSBnYXRoZXJpbmdzIGNvbmNsdWRlZC4gUG9saWNlIHVzZWQgdGVhciBnYXMgdG8gZGlz
cGVyc2Ugcm93ZHkgZGVtb25zdHJhdG9ycyBhbmQgYXJyZXN0ZWQgdGhyZWUgcGVvcGxlIGZvciBv
YnN0cnVjdGluZyBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQuPC9wPjxwPkluIGZyb250IG9mIHRoZSBUcnVtcCBi
dWlsZGluZyBpbiBkb3dudG93biBDaGljYWdvLCBhYm91dCAzMCBwZW9wbGUgZGVtb25zdHJhdGVk
IGFnYWluc3QgSXNsYW1pYyBsYXcsIGtub3duIGFzIFNoYXJpYWgsICBhbmQgaW4gZmF2b3Igb2Yg
UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCwgc2hvdXRpbmcgc2xvZ2FucyBhbmQgaG9sZGluZyBzaWdu
cyB0aGF0IHJlYWQgJiM4MjIwO0JhbiBTaGFyaWEmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7U2hhcmlhIGFi
dXNlcyB3b21lbi4mIzgyMjE7IEFib3V0IHR3aWNlIGFzIG1hbnkgY291bnRlcnByb3Rlc3RlcnMg
bWFyc2hhbGVkIGFjcm9zcyB0aGUgc3RyZWV0LjwvcD48cD5BIHNpbWlsYXIgc2NlbmUgcGxheWVk
IG91dCBpbiBhIHBhcmsgbmVhciBhIE5ldyBZb3JrIGNvdXJ0aG91c2UsIHdoZXJlIGNvdW50ZXJw
cm90ZXN0ZXJzIHNvdW5kZWQgYWlyIGhvcm5zIGFuZCBiYW5nZWQgcG90cyBhbmQgcGFucyBpbiBh
biBlZmZvcnQgdG8gc2lsZW5jZSBhbiBhbnRpLVNoYXJpYWggcmFsbHkuIEluIFN0LiBQYXVsLCBN
aW5uLiwgc3RhdGUgdHJvb3BlcnMgYXJyZXN0ZWQgYWJvdXQgYSBoYWxmLWRvemVuIHBlb3BsZSB3
aGVuIHNjdWZmbGVzIGJyb2tlIG91dCBhdCB0aGUgY2xvc2Ugb2YgY29tcGV0aW5nIGRlbW9uc3Ry
YXRpb25zIGF0IHRoZSBzdGF0ZSBDYXBpdG9sLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHRoZW1lIG9mIHRv
ZGF5IGlzIGRyb3duaW5nIG91dCByYWNpc20sJiM4MjIxOyBzYWlkIE5ldyBZb3JrIGNvdW50ZXJw
cm90ZXN0ZXIgVG9ueSBNdXJwaHksIHN0YW5kaW5nIG5leHQgdG8gZGVtb25zdHJhdG9ycyB3aXRo
IGNvbG9yZnVsIGVhcnBsdWdzLiAmIzgyMjA7VGhlIG1vcmUgcmFjaXN0cyBnZXQgYSBwbGF0Zm9y
bSwgdGhlIG1vcmUgcGVvcGxlIGdldCBhdHRhY2tlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSByYWxsaWVz
LCBoZWxkIGluIG1vcmUgdGhhbiB0d28gZG96ZW4gVS5TLiBjaXRpZXMsIHdlcmUgb3JnYW5pemVk
IGJ5IEFDVCBmb3IgQW1lcmljYSwgd2hpY2ggY2xhaW1zIElzbGFtaWMgbGF3IGlzIGluY29tcGF0
aWJsZSB3aXRoIFdlc3Rlcm4gZGVtb2NyYWN5LjwvcD48cD5UaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHNhaWQg
aXQgb3Bwb3NlcyBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBhbmQgc3VwcG9ydHMgdGhlIHJpZ2h0cyBvZiB0aG9z
ZSBzdWJqZWN0IHRvIFNoYXJpYWguIEhvd2V2ZXIsIHRoZSBTb3V0aGVybiBQb3ZlcnR5IExhdyBD
ZW50ZXIsIHdoaWNoIHRyYWNrcyBoYXRlIGdyb3VwcywgY2FsbHMgaXQgdGhlIGxhcmdlc3QgQW1l
cmljYW4gYW50aS1NdXNsaW0gZ3JvdXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGll
dmUgSXNsYW0gY2FuIHBlYWNlZnVsbHkgY29leGlzdCB3aXRoIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24sJiM4
MjIxOyBzYWlkIFNlYXR0bGUgYW50aS1TaGFyaWFoIGRlbW9uc3RyYXRvciBBYXJvbiBCYXNzZm9y
ZCwgMjkuICYjODIyMDtXZSBuZWVkIHVuaXR5IGluIHRoaXMgY291bnRyeSB1bmRlciBubyBpZGVv
bG9neSBhbmQgbm8gYmFubmVyIGV4Y2VwdCB0aGUgQ29uc3RpdHV0aW9uIG9mIHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzIG9mIEFtZXJpY2EuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgdGhlIG92ZXJ3aGVsbWluZyBtYWpv
cml0eSBvZiBNdXNsaW1zIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcmVwbGFjZSBVLlMuIGxhdyB3aXRo
IElzbGFtaWMgbGF3IGFuZCBvbmx5ICYjODIyMDtyYWRpY2FsIGV4dHJlbWlzdCBncm91cHMmIzgy
MjE7IHdvdWxkIGNhbGwgZm9yIHRoYXQsIHNhaWQgTGl5YWthdCBUYWtpbSwgYSBwcm9mZXNzb3Ig
b2YgSXNsYW1pYyBzdHVkaWVzIGF0IE1jTWFzdGVyIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gdGhlIENhbmFkaWFu
IGNpdHkgb2YgSGFtaWx0b24sIE9udGFyaW8uPC9wPjxwPlNoYXJpYWgsIFRha2ltIHNhaWQsIHJl
ZmVycyB0byBndWlkZWxpbmVzIG9yIHByaW5jaXBsZXMgJiM4MjEyOyBob3cgTXVzbGltcyBzaG91
bGQgbGl2ZS4gJiM4MjIwO0ZpcWgmIzgyMjE7IHJlZmVycyB0byBqdXJpc3BydWRlbmNlLCBvciBz
cGVjaWZpYyBsYXdzLiBUaGUgdmFsdWVzIGVtYmVkZGVkIGluIFNoYXJpYWggZG8gbm90IGNoYW5n
ZSBhbmQgYXJlIHNoYXJlZCBhbW9uZyBNdXNsaW1zLCBoZSBzYWlkLCB3aGlsZSBmaXFoIGlzIG9w
ZW4gdG8gaW50ZXJwcmV0YXRpb24gYW5kIGNoYW5nZSwgYW5kIGluIGZhY3QgZGlmZmVycyBhbW9u
ZyBJc2xhbWljIHNlY3RzIGFuZCBjb21tdW5pdGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBRdXJhbiBh
bGxvd3Mgc2xhdmVyeS4gU28gZG9lcyB0aGUgT2xkIFRlc3RhbWVudC4gVGhhdCBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IG1lYW4gd2UgYWxsb3cgaXQgdG9kYXksIHRvbywmIzgyMjE7IFRha2ltIHNhaWQuICYjODIy
MDtMYXdzIGFyZSBhbWVuYWJsZSB0byBjaGFuZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBTZWF0dGxlLCBh
Y3RpdmlzdHMgc2V0IHVwIGFuICYjODIyMDtBc2sgYW4gQW1lcmljYW4gTXVzbGltJiM4MjIxOyBi
b290aCB0byBnaXZlIHJhbGx5IHBhcnRpY2lwYW50cyBvbiBlaXRoZXIgc2lkZSBhIGNoYW5jZSB0
byBzcGVhayB3aXRoIGEgTXVzbGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QW1lcmljYW4gTXVzbGltcyBzdXBw
b3J0IHRoZSBBbWVyaWNhbiB2YWx1ZXMgYW5kIGZyZWVkb21zIHdlIGFsbCBjaGVyaXNoLCYjODIy
MTsgc2FpZCBBcnNhbGFuIEJ1a2hhcmksIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgc3RhdGUg
Y2hhcHRlciBvZiB0aGUgQ291bmNpbCBvbiBBbWVyaWNhbi1Jc2xhbWljIFJlbGF0aW9ucy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.