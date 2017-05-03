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‘Really bad’ or ‘catastrophic’: Comey defends Clinton choice

By Eric Tucker
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 09:28 AM
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FBI Director James Comey testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday before the Senate Judiciary Committee hearing: "Oversight of the Federal Bureau of Investigation." (AP Photo/Carolyn Kaster)


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