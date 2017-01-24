All CATEGORIES
☰ Menu

Rebuking Obama, Trump boosts Keystone XL, Dakota pipelines

By Matthew Daly, Ken Thomas and Edith M. Lederer
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 10:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump signs an executive order on the Keystone XL pipeline, Tuesday in the Oval Office of the White House in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

summa25web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Lawyers clear Summa of conflicts of interest in ER contracts, but critics question law firm’s ties

A private law firm Summa Health hired this month to investigate potential conflicts of interest in contracts for its emergency rooms has given Summa a clean bill of health.

canine25cut
Akron man attacked by police dog on Facebook Live while state troopers arrest his cousin
homeless25web
Local agencies conduct annual homeless count, hoping to end chronic homelessness this year
Daisy Brand expanding Wooster facility; adding 80 jobs
stacks25cut_02
B.F. Goodrich smokestack getting cut in half to ‘RICH’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next