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Reflective Clinton returns to campaign trail after pneumonia

By Julie Pace and Lisa Lerer
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 10:22 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton smiles as she speaks to aids on her campaign plane, in White Plains, N.Y., Thursday before traveling to Greensboro, N.C. for a rally. Clinton returned to the campaign trail after a bout of pneumonia that sidelined her for three days and revived questions about both Donald Trump's and her openness regarding their health. (AP Photo/Andrew Harnik)


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