Reflective Clinton returns to campaign trail after pneumonia

PHA+R1JFRU5TQk9STywgTi5DLjogQmFjayBvbiB0aGUgY2FtcGFpZ24gdHJhaWwsIGEgcmVmbGVj
dGl2ZSBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gc2FpZCBUaHVyc2RheSBoZXIgdGhyZWUtZGF5LCBkb2N0b3It
bWFuZGF0ZWQgYnJlYWsgZ2F2ZSBoZXIgbmV3IHBlcnNwZWN0aXZlIG9uIHdoeSBzaGUmIzgyMTc7
cyBydW5uaW5nIHRvIGJlIHByZXNpZGVudC4gU2hlIHZvd2VkIHRvIGNsb3NlIGhlciBjYW1wYWln
biBhZ2FpbnN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBieSBnaXZpbmcgQW1lcmljYW5zICYjODIyMDtzb21ldGhp
bmcgdG8gdm90ZSBmb3IsIG5vdCBqdXN0IGFnYWluc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DbGludG9uIG1h
ZGUgbm8gYXBvbG9naWVzIGZvciBrZWVwaW5nIGhlciBwbmV1bW9uaWEgZGlhZ25vc2lzIGZyb20g
dGhlIHB1YmxpYyB1bnRpbCBhIHZpZGVvIGVtZXJnZWQgc2hvd2luZyBoZXIgc3R1bWJsaW5nIGFu
ZCBiZWluZyBzdXBwb3J0ZWQgYnkgYWlkZXMuIFNoZSBhbHNvIHJlcGVhdGVkbHkgc2lkZXN0ZXBw
ZWQgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHdoZW4gaGVyIHJ1bm5pbmcgbWF0ZSwgVGltIEthaW5lLCB3YXMg
aW5mb3JtZWQuPC9wPjxwPkFuIHVwYmVhdCBDbGludG9uIHdhbGtlZCBvbnN0YWdlIGF0IGEgcmFs
bHkgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgdG8gSmFtZXMgQnJvd24mIzgyMTc7cyBzb25nIDxlbT5JIEdv
dCBZb3UgKEkgRmVlbCBHb29kKS4gPC9lbT5TaGUgc2FpZCB0aGF0IHdoaWxlIHNpdHRpbmcgYXQg
aG9tZSB0aGlzIHdlZWsgd2FzICYjODIyMDtwcmV0dHkgbXVjaCB0aGUgbGFzdCBwbGFjZSBJIHdh
bnRlZCB0byBiZSwmIzgyMjE7IHRoZSB0aW1lIGhlbHBlZCBjbGFyaWZ5IGhvdyBzaGUgd2FudHMg
dG8gY2xvc2UgaGVyIGNhbXBhaWduIGFnYWluc3QgVHJ1bXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIx
NztyZSBvZmZlcmluZyBpZGVhcywgbm90IGluc3VsdHMsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCBpbiBhIGph
YiBhdCBoZXIgUmVwdWJsaWNhbiByaXZhbC4gJiM4MjIwO0EgcGxhbiB0aGF0IHdpbGwgbWFrZSBh
IHJlYWwgZGlmZmVyZW5jZSBpbiBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBsaXZlcywgbm90IHByZWp1ZGljZSBh
bmQgcGFyYW5vaWEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MYXRlciBUaHVyc2RheSwgQ2xpbnRvbiBwdXNoZWQg
YmFjayBhZ2FpbnN0IGEgTGF0aW5vcyBmb3IgVHJ1bXAgZm91bmRlciB3aG8gd2FybmVkIHRoYXQg
YW4gb3V0LW9mLWNvbnRyb2wgaW1taWdyYXRpb24gc3lzdGVtIHdvdWxkIGxlYWQgdG8gJiM4MjIw
O3RhY28gdHJ1Y2tzIG9uIGV2ZXJ5IGNvcm5lciYjODIyMTsgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMu
PC9wPjxwPkNsaW50b24sIHNwZWFraW5nIGF0IGEgV2FzaGluZ3RvbiBnYWxhIG9mIHRoZSBDb25n
cmVzc2lvbmFsIEhpc3BhbmljIENhdWN1cyBJbnN0aXR1dGUsIHNhaWQgc2hlIHRoaW5rcyAmIzgy
MjA7YSB0YWNvIHRydWNrIG9uIGV2ZXJ5IGNvcm5lciBzb3VuZHMgYWJzb2x1dGVseSBkZWxpY2lv
dXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qb2ludGluZyB0byB0aGUgYmVuZWZpdHMgb2YgYSBkaXZlcnNlIG5h
dGlvbiwgQ2xpbnRvbiBzZWl6ZWQgdXBvbiBUcnVtcCYjODIxNztzIHVud2lsbGluZ25lc3MgdG8g
c2F5IFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEgd2FzIGJvcm4gaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMg
YW5kIGhpcyBwYXN0IHN1cHBvcnQgZm9yIHRoZSAmIzgyMjA7YmlydGhlciYjODIyMTsgbW92ZW1l
bnQgcXVlc3Rpb25pbmcgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBjaXRpemVuc2hpcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IG5lZWQgdG8gc3RhbmQgdXAgYW5kIHJlcHVkaWF0ZSB0aGlzIGRpdmlzaXZlIHJoZXRvcmljLCYj
ODIyMTsgQ2xpbnRvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBzdG9wIGhpbSBjb25jbHVzaXZl
bHkgaW4gTm92ZW1iZXIgaW4gYW4gZWxlY3Rpb24gdGhhdCBzZW5kcyBhIG1lc3NhZ2UgdGhhdCBl
dmVuIGhlIGNhbiBoZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aCBDbGludG9uJiM4MjE3O3MgaWxsbmVz
cyBwcm9tcHRpbmcgZnJlc2ggcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IGJvdGggY2FuZGlkYXRlcyYjODIxNzsg
b3Blbm5lc3MgcmVnYXJkaW5nIHRoZWlyIGhlYWx0aCwgVHJ1bXAgcmVsZWFzZWQgYSBuZXcgbGV0
dGVyIGZyb20gaGlzIGRvY3RvciBUaHVyc2RheS4gSXQgZGV0YWlsZWQgaGlzIGJsb29kIHByZXNz
dXJlLCBjaG9sZXN0ZXJvbCBhbmQgbWVkaWNhdGlvbnM7IGEgZGF5IGVhcmxpZXIgQ2xpbnRvbiBt
YWRlIHB1YmxpYyBhIGxldHRlciBmcm9tIGhlciBwaHlzaWNpYW4gd2l0aCBzaW1pbGFyIGluZm9y
bWF0aW9uLiBCb3RoIGNhbmRpZGF0ZXMmIzgyMTc7IGRvY3RvcnMgZGVjbGFyZWQgdGhlbSBmaXQg
dG8gc2VydmUgYXMgcHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGxldHRlciBzYWlkIHRo
ZSBSZXB1YmxpY2FuIGlzIDYtZm9vdC0zIGFuZCAyMzYgcG91bmRzICYjODIxMjsgZ2l2aW5nIGhp
bSBhIGJvZHkgbWFzcyBpbmRleCBmYWxsaW5nIGludG8gdGhlICYjODIyMDtvdmVyd2VpZ2h0JiM4
MjIxOyByYW5nZS4gVGhlIDcwLXllYXItb2xkIGhhcyBibG9vZCBwcmVzc3VyZSBvZiAxMTYgb3Zl
ciA3MCwgYW5kIGhpcyB0b3RhbCBjaG9sZXN0ZXJvbCBpcyAxNjksIGhpcyBkb2N0b3Igc2F5cy48
L3A+PHA+Q2xpbnRvbiwgNjgsIGhhcyBibG9vZCBwcmVzc3VyZSBvZiAxMDAgb3ZlciA3MCwgYW5k
IGhlciB0b3RhbCBjaG9sZXN0ZXJvbCBpcyAxODksIGFjY29yZGluZyB0byBoZXIgZG9jdG9yLiBI
ZXIgbGV0dGVyIG1hZGUgbm8gbWVudGlvbiBvZiBoZXIgd2VpZ2h0LCBhIGtleSBwYXJ0IG9mIGEg
bWVkaWNhbCBleGFtLCBub3IgZGlkIGEgc2ltaWxhciBsZXR0ZXIgcmVsZWFzZWQgbGFzdCB5ZWFy
LjwvcD48cD5UcnVtcCwgYWZ0ZXIgcmVsZWFzaW5nIGhpcyBoZWFsdGggaW5mb3JtYXRpb24sIHNw
ZW50IFRodXJzZGF5IGxheWluZyBvdXQgcGxhbnMgdG8gbG93ZXIgdGF4ZXMgYnkgJDQuNCB0cmls
bGlvbiBvdmVyIGEgZGVjYWRlIGFuZCBjdXQgcmVndWxhdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyBzb21lIG9m
IHRob3NlIGN1cnJlbnRseSBpbnRlbmRlZCB0byBwcm90ZWN0IHRoZSBmb29kIEFtZXJpY2FucyBl
YXQgYW5kIHRoZSBhaXIgdGhleSBicmVhdGhlLjwvcD48cD5UaGUgUmVwdWJsaWNhbiBzYWlkIGhp
cyBwbGFucyB3b3VsZCByYWlzZSB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoIHJh
dGUgdG8gYXQgbGVhc3QgMy41IHBlcmNlbnQsIHdlbGwgYWJvdmUgaXRzIGN1cnJlbnQgcmF0ZSBv
ZiBhYm91dCAyIHBlcmNlbnQsIGFuZCBjcmVhdGUgMjUgbWlsbGlvbiBuZXcgam9icyBvdmVyIHRo
ZSBuZXh0IDEwIHllYXJzLjwvcD48cD5UaGUgaGVhcnQgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwbGFuIGlz
IGEgcmV2aXNlZCB0YXggY29kZS48L3A+PHA+VHJ1bXAgYWxzbyBzYWlkIGhlIGJlbGlldmVzIHdv
bWVuIHNob3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIG9idGFpbiBiaXJ0aCBjb250cm9sIHdpdGhvdXQgYSBwcmVz
Y3JpcHRpb24uIFNwZWFraW5nIG9uIGFuIGVwaXNvZGUgb2YgPGVtPlRoZSBEci4gT3ogU2hvdyA8
L2VtPmFpcmluZyBUaHVyc2RheSwgdGhlIFJlcHVibGljYW4gc3VnZ2VzdGVkIHRoYXQsIGZvciBt
YW55IHdvbWVuLCBvYnRhaW5pbmcgYSBwcmVzY3JpcHRpb24gY2FuIGJlIGNoYWxsZW5naW5nLjwv
cD48cD5UaGUgR09QJiM4MjE3O3MgMjAxNiBwbGF0Zm9ybSwgbWVhbndoaWxlLCBvcHBvc2VzICYj
ODIyMDtvdmVyLXRoZS1jb3VudGVyIHNhbGVzIG9mIHBvd2VyZnVsIGNvbnRyYWNlcHRpdmVzLiYj
ODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.