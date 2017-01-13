Report says Chicago police violated civil rights for years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJQ0FHTzogVGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBvbiBGcmlkYXkgZXhwb3NlZCB5ZWFy
cyBvZiBjaXZpbCByaWdodHMgdmlvbGF0aW9ucyBieSBDaGljYWdvIHBvbGljZSwgYmxhc3Rpbmcg
dGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHRoaXJkLWxhcmdlc3QgZGVwYXJ0bWVudCBmb3IgdXNpbmcgZXhj
ZXNzaXZlIGZvcmNlIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgc2hvb3RpbmcgYXQgcGVvcGxlIHdobyBkaWQgbm90
IHBvc2UgYSB0aHJlYXQgYW5kIHVzaW5nIHN0dW4gZ3VucyBvbiBvdGhlcnMgb25seSBiZWNhdXNl
IHRoZXkgcmVmdXNlZCB0byBmb2xsb3cgY29tbWFuZHMuPC9wPjxwPlRoZSByZXBvcnQgd2FzIGlz
c3VlZCBhZnRlciBhIHllYXJsb25nIGludmVzdGlnYXRpb24gc3BhcmtlZCBieSB0aGUgMjAxNCBk
ZWF0aCBvZiBhIGJsYWNrIHRlZW5hZ2VyIHdobyB3YXMgc2hvdCAxNiB0aW1lcyBieSBhIHdoaXRl
IG9mZmljZXIuIFRoZSBmZWRlcmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gbG9va2VkIGJyb2FkbHkgYXQgbGF3
IGVuZm9yY2VtZW50IHByYWN0aWNlcywgY29uY2x1ZGluZyB0aGF0IG9mZmljZXJzIHdlcmUgbm90
IHN1ZmZpY2llbnRseSB0cmFpbmVkIG9yIHN1cHBvcnRlZCBhbmQgdGhhdCBtYW55IG9mIHRob3Nl
IHdobyB3ZXJlIGFjY3VzZWQgb2YgbWlzY29uZHVjdCB3ZXJlIHJhcmVseSBpbnZlc3RpZ2F0ZWQg
b3IgZGlzY2lwbGluZWQuPC9wPjxwPlRoZSBmaW5kaW5ncyBjb21lIGp1c3QgYSB3ZWVrIGJlZm9y
ZSBhIGNoYW5nZSBpbiBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0aGF0IGNvdWxkIHJlb3JkZXIgcHJpb3JpdGll
cyBhdCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LiBVbmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1h
LCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBoYXMgY29uZHVjdGVkIDI1IGNpdmlsIHJpZ2h0cyBpbnZlc3RpZ2F0
aW9ucyBvZiBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudHMsIGluY2x1ZGluZyB0aG9zZSBpbiBDbGV2ZWxhbmQs
IEJhbHRpbW9yZSBhbmQgU2VhdHRsZS4gUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIx
NztzIHBvc2l0aW9uIG9uIHRoZSBmZWRlcmFsIHJldmlldyBwcm9jZXNzIGlzIHVuY2xlYXIuIEhp
cyBub21pbmVlIHRvIGJlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgaGFzIGV4cHJlc3NlZCBhbWJpdmFsZW5j
ZSBhYm91dCB0aGUgc3lzdGVtLjwvcD48cD5DaGljYWdvIG9mZmljZXJzIGVuZGFuZ2VyZWQgY2l2
aWxpYW5zLCBjYXVzZWQgYXZvaWRhYmxlIGluanVyaWVzIGFuZCBkZWF0aHMgYW5kIGVyb2RlZCBj
b21tdW5pdHkgdHJ1c3QgdGhhdCBpcyAmIzgyMjA7dGhlIGNvcm5lcnN0b25lIG9mIHB1YmxpYyBz
YWZldHksJiM4MjIxOyBzYWlkIFZhbml0YSBHdXB0YSwgaGVhZCBvZiB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBh
cnRtZW50JiM4MjE3O3MgY2l2aWwgcmlnaHRzIGRpdmlzaW9uLjwvcD48cD5UaGUgZmVkZXJhbCBn
b3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIGZvbGxvdyBhbiBlc3BlY2lhbGx5IGJs
b29keSB5ZWFyIG9uIENoaWNhZ28gc3RyZWV0cy4gVGhlIGNpdHkgbG9nZ2VkIDc2MiBob21pY2lk
ZXMgaW4gMjAxNiwgdGhlIGhpZ2hlc3QgdGFsbHkgaW4gMjAgeWVhcnMgYW5kIG1vcmUgdGhhbiB0
aGUgY29tYmluZWQgdG90YWwgb2YgdGhlIHR3byBsYXJnZXN0IFUuUy4gY2l0aWVzICYjODIxMjsg
TmV3IFlvcmsgYW5kIExvcyBBbmdlbGVzLjwvcD48cD5UaGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGJl
Z2FuIHRoZSBDaGljYWdvIGludmVzdGlnYXRpb24gaW4gRGVjZW1iZXIgMjAxNSBhZnRlciB0aGUg
cmVsZWFzZSBvZiBkYXNoY2FtIHZpZGVvIHNob3dpbmcgdGhlIGZhdGFsIHNob290aW5nIG9mIDE4
LXllYXItb2xkIExhcXVhbiBNY0RvbmFsZCwgd2hvIHdhcyB3YWxraW5nIGF3YXkgZnJvbSBwb2xp
Y2UgaG9sZGluZyBhIHNtYWxsIGZvbGRlZCBrbmlmZS4gVGhlIHZpZGVvIG9mIHRoZSBzaG9vdGlu
Zywgd2hpY2ggdGhlIGNpdHkgZm91Z2h0IHRvIGtlZXAgc2VjcmV0LCBpbnNwaXJlZCBsYXJnZSBw
cm90ZXN0cyBhbmQgY29zdCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHBvbGljZSBjb21taXNzaW9uZXIgaGlz
IGpvYi48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCAmIzgyMjA7Y29uZmlybXMgd2hhdCBjaXZpbCByaWdodHMg
bGF3eWVycyBoYXZlIGJlZW4gc2F5aW5nIGZvciBkZWNhZGVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBhdHRvcm5l
eSBNYXR0IFRvcGljLCB3aG8gaGVscGVkIGxlYWQgdGhlIGxlZ2FsIGZpZ2h0IGZvciB0aGUgcmVs
ZWFzZSBvZiB0aGUgTWNEb25hbGQgdmlkZW8uICYjODIyMDtJdCBpcyBtb21lbnRvdXMgYW5kIHBy
ZXR0eSByZXdhcmRpbmcgdG8gc2VlIHRoYXQgZmluYWxseSBjb25maXJtZWQgYnkgdGhlIFUuUy4g
Z292ZXJubWVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgZGVzY3JpYmVkIG9uZSBjbGFz
cyBmb3Igb2ZmaWNlcnMgb24gdGhlIHVzZSBvZiBmb3JjZSB0aGF0IHNob3dlZCBhIHZpZGVvIG1h
ZGUgMzUgeWVhcnMgYWdvICYjODIxMjsgYmVmb3JlIGtleSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQgcnVs
aW5ncyB0aGF0IGFmZmVjdGVkIHBvbGljZSBwcmFjdGljZXMgbmF0aW9ud2lkZS4gV2hlbiBpbnN0
cnVjdG9ycyBzcG9rZSBmdXJ0aGVyIG9uIHRoZSB0b3BpYywgc2V2ZXJhbCByZWNydWl0cyBkaWQg
bm90IGFwcGVhciB0byBiZSBwYXlpbmcgYXR0ZW50aW9uIGFuZCBhdCBsZWFzdCBvbmUgd2FzIHNs
ZWVwaW5nLCB0aGUgcmVwb3J0IHNhaWQuPC9wPjxwPkp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhZ2VudHMg
d2hvIHF1ZXN0aW9uZWQgQ2hpY2FnbyBvZmZpY2VycyBmb3VuZCB0aGF0IG9ubHkgMSBvdXQgb2Yg
NiB3aG8gd2VyZSBpbiB0cmFpbmluZyBvciB3aG8ganVzdCBjb21wbGV0ZWQgdGhlIHBvbGljZSBh
Y2FkZW15ICYjODIyMDtjYW1lIGNsb3NlIHRvIHByb3Blcmx5IGFydGljdWxhdGluZyB0aGUgbGVn
YWwgc3RhbmRhcmQgZm9yIHVzZSBvZiBmb3JjZSwmIzgyMjE7IHRoZSByZXBvcnQgc2FpZC48L3A+
PHA+TWF5b3IgUmFobSBFbWFudWVsIHNhaWQgdGhlIHJlc3VsdHMgb2YgdGhlIGludmVzdGlnYXRp
b24gd2VyZSAmIzgyMjA7c29iZXJpbmcmIzgyMjE7IGFuZCBwbGVkZ2VkIHRvIG1ha2UgY2hhbmdl
cyBiZXlvbmQgdGhvc2UgYWxyZWFkeSBhZG9wdGVkLiBGZWRlcmFsIGF1dGhvcml0aWVzIGFuZCBj
aXR5IG9mZmljaWFscyBoYXZlIHNpZ25lZCBhbiBhZ3JlZW1lbnQgdGhhdCBvZmZlcnMgYSBicm9h
ZCBvdXRsaW5lIGZvciByZWZvcm0sIGluY2x1ZGluZyBjb21taXRtZW50cyB0byBpbXByb3ZlZCB0
cmFuc3BhcmVuY3ksIHRyYWluaW5nIGFuZCBhY2NvdW50YWJpbGl0eSBmb3IgYmFkIG9mZmljZXJz
LjwvcD48cD5BdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIExvcmV0dGEgTHluY2ggc2FpZCB0aGUgYWdyZWVtZW50
IHdpbGwgZ28gZm9yd2FyZCB3aGVuIFRydW1wIGJlY29tZXMgcHJlc2lkZW50IG5leHQgd2Vlay48
L3A+PHA+Q2hpY2FnbyBoYXMgc3BlbnQgbW9yZSB0aGFuIGhhbGYgYSBiaWxsaW9uIGRvbGxhcnMg
dG8gc2V0dGxlIGNsYWltcyBvZiBwb2xpY2UgbWlzY29uZHVjdCBzaW5jZSAyMDA0LiBCdXQgaW4g
aGFsZiBvZiB0aG9zZSBjYXNlcywgcG9saWNlIGRpZCBub3QgY29uZHVjdCBkaXNjaXBsaW5hcnkg
aW52ZXN0aWdhdGlvbnMsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgZmVkZXJhbCByZXBvcnQuIE9mIDQwOSBw
b2xpY2Ugc2hvb3RpbmdzIHRoYXQgaGFwcGVuZWQgb3ZlciBhIGZpdmUteWVhciBwZXJpb2QsIHBv
bGljZSBmb3VuZCBvbmx5IHR3byB3ZXJlIHVuanVzdGlmaWVkLjwvcD48cD5UaGUgSnVzdGljZSBE
ZXBhcnRtZW50IGNyaXRpY2l6ZWQgdGhlIGNpdHkgZm9yIGZhaWxpbmcgdG8gaW52ZXN0aWdhdGUg
YW5vbnltb3VzIGNvbXBsYWludHMgb3IgdGhvc2Ugc3VibWl0dGVkIHdpdGhvdXQgYSBzdXBwb3J0
aW5nIGFmZmlkYXZpdCBhbmQgZm9yIGhhdmluZyBhICYjODIyMDtwZXJ2YXNpdmUgY292ZXItdXAg
Y3VsdHVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0IHNhaWQgdGhhdCB3aXRuZXNzZXMgYW5kIGFjY3VzZWQg
b2ZmaWNlcnMgd2VyZSBmcmVxdWVudGx5IG5ldmVyIGludGVydmlld2VkIGF0IGFsbCwgdGhhdCBl
dmlkZW5jZSB3ZW50IHVuY29sbGVjdGVkIGFuZCB0aGF0IHdpdG5lc3NlcyB3ZXJlIHJvdXRpbmVs
eSBjb2FjaGVkIGJ5IHVuaW9uIGxhd3llcnMgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7YSBkeW5hbWljIG5laXRo
ZXIgd2Ugbm9yIG91ciBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgZXhwZXJ0cyBoYWQgc2VlbiB0byBuZWFybHkg
c3VjaCBhbiBleHRlbnQgaW4gb3RoZXIgYWdlbmNpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhl
IHByb2NlZHVyZXMgc3Vycm91bmRpbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgYWxsb3cgZm9yIGFtcGxlIG9w
cG9ydHVuaXR5IGZvciBjb2xsdXNpb24gYW1vbmcgb2ZmaWNlcnMgYW5kIGFyZSBkZXZvaWQgb2Yg
YW55IHJ1bGVzIHByb2hpYml0aW5nIHN1Y2ggY29vcmRpbmF0aW9uLCYjODIyMTsgdGhlIHJlcG9y
dCBzYWlkLjwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBpbnRvIG1pc2NvbmR1Y3QgYXJlICYjODIyMDtn
bGFjaWFsbHkgc2xvdywmIzgyMjE7IHdpdGggZGlzY2lwbGluZSBvZnRlbiAmIzgyMjA7dW5wcmVk
aWN0YWJsZSBhbmQgaW5lZmZlY3RpdmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEd1cHRhLCB3aG8gZGVzY3JpYmVk
IGhvdyBwb2xpY2UgdXNlZCBzdHVuIGd1bnMgb24gcGVvcGxlIGZvciBubyBvdGhlciByZWFzb24g
dGhhbiB0aGV5IGRpZCBub3Qgb2JleSBvZmZpY2VycyYjODIxNzsgdmVyYmFsIGNvbW1hbmRzLjwv
cD48cD5TaGUgYWxzbyBzYWlkIG9mZmljZXJzIGRvIG5vdCBnZXQgZW5vdWdoIHN1cHBvcnQgdG8g
aGVscCB0aGVtIGRlYWwgd2l0aCB0aGUgdHJhdW1hIG9mIHRoZWlyIGpvYnMuPC9wPjxwPlRoZSBm
aW5kaW5ncyBhbHNvIGNoYWxsZW5nZSB0aGUgYXJndW1lbnQgdGhhdCBtYWtpbmcgb2ZmaWNlcnMg
bW9yZSBhY2NvdW50YWJsZSB3aWxsIHNvbWVob3cgbWFrZSBpdCB0b3VnaGVyIHRvIGZpZ2h0IGNy
aW1lLiBUaGUgcmVwb3J0IHNhaWQgc29sdmluZyBjcmltZXMgYmVjb21lcyBtb3JlIGRpZmZpY3Vs
dCAmIzgyMjA7aWYgcG9saWNlIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgbGVnaXRpbWFjeSBpbiB0aGUgY29t
bXVuaXR5LCYjODIyMTsgVG9waWMgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBsYWNrIG9mIHRydXN0
IG1ha2VzIGl0IHRvdWdoZXIgLi4uIGJlY2F1c2UgdGhlIGNvbW11bml0eSBpcyBsZXNzIHdpbGxp
bmcgdG8gaGVscCB0aGVtIGJlY2F1c2UgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCB0cnVzdCB0aGVtLCYjODIy
MTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwaWNrIGZvciBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFs
LCBBbGFiYW1hIFNlbi4gSmVmZiBTZXNzaW9ucywgZXhwcmVzc2VkIGFtYml2YWxlbmNlIGF0IGhp
cyBjb25maXJtYXRpb24gaGVhcmluZyB0aGlzIHdlZWsgYWJvdXQgdGhlIGZlZGVyYWwgcmV2aWV3
IHByb2Nlc3MuIEhlIHNhaWQgaGUgd2FzIGNvbmNlcm5lZCB0aGF0IGJyb2FkIGludmVzdGlnYXRp
b25zIG9mIHBvbGljZSBkZXBhcnRtZW50cyByaXNrIHNtZWFyaW5nIGFuIGVudGlyZSBhZ2VuY3kg
YW5kIGhhcm1pbmcgb2ZmaWNlciBtb3JhbGUuPC9wPjxwPlRoZSBoZWFkIG9mIENoaWNhZ28mIzgy
MTc7cyBwb2xpY2UgdW5pb24gc2FpZCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGh1cnJpZWQgdGhl
IGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gcmVsZWFzZSBpdHMgZmluZGluZ3MgYmVmb3JlIFRydW1wIHRha2Vz
IG9mZmljZS48L3A+PHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgc2VudCBtaW51dGVzIGJlZm9yZSB0aGUgcmVw
b3J0IHdhcyBwb3N0ZWQgb25saW5lLCBGcmF0ZXJuYWwgT3JkZXIgb2YgUG9saWNlIFByZXNpZGVu
dCBEZWFuIEFuZ2VsbyBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXRoZXIgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gd2FzIGNv
bXByb21pc2VkIGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIHRpbWluZy48L3A+PHA+VGhlIHBlcmNlcHRpb24gdGhh
dCBFbWFudWVsIG1pc2hhbmRsZWQgdGhlIE1jRG9uYWxkIHNob290aW5nIGh1cnQgdGhlIGZvcm1l
ciBPYmFtYSBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBwb2xpdGljYWxseS4gVGhlIG1heW9yIHNhaWQgRnJpZGF5
IHRoYXQgdGhlIGNpdHkgaGFzIGFscmVhZHkgbWFkZSBzb21lIG9mIHRoZSByZWNvbW1lbmRlZCBj
aGFuZ2VzLCBjaXRpbmcgZGUtZXNjYWxhdGlvbiB0cmFpbmluZyBhbmQgc3RyaWN0ZXIgdXNlLW9m
LWZvcmNlIHBvbGljZXMuPC9wPjxwPkVtYW51ZWwgYWxzbyBhZGRyZXNzZWQgdGhlIEp1c3RpY2Ug
RGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGNvbmNlcm4gdGhhdCBvZmZpY2VycyBkbyBub3QgaGF2ZSBuZWFy
bHkgZW5vdWdoIHN1cGVydmlzaW9uLiBIZSBwb2ludGVkIHRvIGhpcyBkZWNpc2lvbiB0byBpbmNy
ZWFzZSB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGxpZXV0ZW5hbnRzIGFuZCBvdGhlciBzdXBlcnZpc29ycy48L3A+
PHA+VGhlIENoaWNhZ28gZGVwYXJ0bWVudCwgd2l0aCAxMiwwMDAgb2ZmaWNlcnMsIGhhcyBsb25n
IGhhZCBhIHJlcHV0YXRpb24gZm9yIGJydXRhbGl0eSwgcGFydGljdWxhcmx5IGluIG1pbm9yaXR5
IGNvbW11bml0aWVzLiBUaGUgbW9zdCBub3RvcmlvdXMgZXhhbXBsZSB3YXMgSm9uIEJ1cmdlLCBh
IGNvbW1hbmRlciBvZiBhIGRldGVjdGl2ZSB1bml0IG9uIHRoZSBTb3V0aCBTaWRlLiBCdXJnZSBh
bmQgaGlzIG1lbiBiZWF0LCBzdWZmb2NhdGVkIGFuZCB1c2VkIGVsZWN0cmljIHNob2NrIGZvciBk
ZWNhZGVzIHN0YXJ0aW5nIGluIHRoZSAxOTcwcyB0byBnZXQgYmxhY2sgbWVuIHRvIGNvbmZlc3Mg
dG8gY3JpbWVzIHRoZXkgZGlkIG5vdCBjb21taXQuPC9wPjxwPlRoZSBNY0RvbmFsZCB2aWRlbywg
d2hpY2ggc2hvd2VkIG9mZmljZXIgSmFzb24gVmFuIER5a2UgY29udGludWluZyB0byBzaG9vdCB0
aGUgdGVlbiBldmVuIGFmdGVyIGhlIHNsdW1wZWQgdG8gdGhlIGdyb3VuZCwgcHJvdm9rZWQgd2lk
ZXNwcmVhZCBvdXRyYWdlLiBJdCB3YXMgbm90IHVudGlsIHRoZSB2aWRlbyB3YXMgcmVsZWFzZWQs
IHdoaWNoIHdhcyBtb3JlIHRoYW4gYSB5ZWFyIGFmdGVyIHRoZSBzaG9vdGluZywgdGhhdCBWYW4g
RHlrZSB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIG11cmRlci4gSGUgaGFzIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eS4g
UG9saWNlIHJlcG9ydHMgb2YgdGhlIHNob290aW5nIGxhdGVyIHN1Z2dlc3RlZCBhIHBvc3NpYmxl
IGNvdmVyLXVwIGJ5IG90aGVyIG9mZmljZXJzIHdobyB3ZXJlIGF0IHRoZSBzY2VuZS48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBDYXJs
YSBLLiBKb2huc29uIGluIENoaWNhZ28gYW5kIEVyaWMgVHVja2VyIGluIFdhc2hpbmd0b24gY29u
dHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.