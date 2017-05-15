Report: Trump shared highly classified intel about Islamic State with Russians

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCByZXZlYWxlZCBoaWdobHkgY2xh
c3NpZmllZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCBJc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50cyB0byBSdXNz
aWFuIG9mZmljaWFscyBkdXJpbmcgYSBtZWV0aW5nIGxhc3Qgd2VlaywgdGhlIFdhc2hpbmd0b24g
UG9zdCByZXBvcnRlZCBNb25kYXksIHByb21wdGluZyBzdHJvbmcgY29uZGVtbmF0aW9uIGZyb20g
Ym90aCBEZW1vY3JhdHMgYW5kIFJlcHVibGljYW5zLjwvcD48cD5UaHJlZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBv
ZmZpY2lhbHMgd2hvIHdlcmUgaW4gdGhlIE1heSAxMCBtZWV0aW5nIHN0cm9uZ2x5IGRlbm91bmNl
ZCB0aGUgc3RvcnksIHNheWluZyBubyBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugc291cmNlcyBhbmQgbWV0aG9kcyB3
ZXJlIGRpc2N1c3NlZCAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBkZW55IHRoYXQgY2xh
c3NpZmllZCBpbmZvcm1hdGlvbiB3YXMgZGlzY2xvc2VkLjwvcD48cD5DaXRpbmcgY3VycmVudCBh
bmQgZm9ybWVyIFUuUy4gb2ZmaWNpYWxzLCB0aGUgUG9zdCBzYWlkIFRydW1wIHNoYXJlZCBkZXRh
aWxzIGFib3V0IGFuIElzbGFtaWMgU3RhdGUgdGVycm9yIHRocmVhdCByZWxhdGVkIHRvIHRoZSB1
c2Ugb2YgbGFwdG9wIGNvbXB1dGVycyBvbiBhaXJjcmFmdCB3aXRoIFJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBN
aW5pc3RlciBTZXJnZXkgTGF2cm92IGFuZCBSdXNzaWFuIEFtYmFzc2Fkb3IgdG8gdGhlIFUuUy4g
U2VyZ2V5IEtpc2x5YWsuPC9wPjxwPlRoZSBhbm9ueW1vdXMgb2ZmaWNpYWxzIHRvbGQgdGhlIFBv
c3QgdGhhdCB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gVHJ1bXAgcmVsYXllZCBkdXJpbmcgdGhlIE92YWwgT2Zm
aWNlIG1lZXRpbmcgaGFkIGJlZW4gcHJvdmlkZWQgYnkgYSBVLlMuIHBhcnRuZXIgdGhyb3VnaCBh
biBpbnRlbGxpZ2VuY2Utc2hhcmluZyBhcnJhbmdlbWVudC4gVGhleSBzYWlkIGl0IHdhcyBjb25z
aWRlcmVkIHNvIHNlbnNpdGl2ZSB0aGF0IGRldGFpbHMgaGF2ZSBiZWVuIHdpdGhoZWxkIGZyb20g
YWxsaWVzIGFuZCB0aWdodGx5IHJlc3RyaWN0ZWQgZXZlbiB3aXRoaW4gdGhlIFUuUy4gZ292ZXJu
bWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIGluIHRoZSByb29tLCBpdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGFw
cGVuLCYjODIyMTsgSC5SLiBNY01hc3RlciwgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0
eSBhZHZpc2VyLCB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBvdXRzaWRlIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBsYXRlIE1v
bmRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHRoZSBmb3JlaWduIG1pbmlzdGVy
IHJldmlld2VkIGEgcmFuZ2Ugb2YgY29tbW9uIHRocmVhdHMgdG8gb3VyIHR3byBjb3VudHJpZXMg
aW5jbHVkaW5nIHRocmVhdHMgdG8gY2l2aWwgYXZpYXRpb24sJiM4MjIxOyBNY01hc3RlciBzYWlk
LiAmIzgyMjA7QXQgbm8gdGltZSwgYXQgbm8gdGltZSB3ZXJlIGludGVsbGlnZW5jZSBzb3VyY2Vz
IG9yIG1ldGhvZHMgZGlzY3Vzc2VkIGFuZCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGRpZCBub3QgZGlzY2xvc2Ug
YW55IG1pbGl0YXJ5IG9wZXJhdGlvbnMgdGhhdCB3ZXJlIG5vdCBhbHJlYWR5IHB1YmxpY2x5IGtu
b3duLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2FpZCBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNv
biBhbmQgRGluYSBQb3dlbGwsIGRlcHV0eSBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyIGZvciBz
dHJhdGVneSwgcmVtZW1iZXIgdGhlIG1lZXRpbmcgdGhlIHNhbWUgd2F5LiAmIzgyMjA7VGhlaXIg
b24tdGhlLXJlY29yZCBhY2NvdW50cyBzaG91bGQgb3V0d2VpZ2ggdGhvc2Ugb2YgYW5vbnltb3Vz
IHNvdXJjZXMmIzgyMjE7IGluIHRoZSBuZXdzIHJlcG9ydCwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGlsbGVy
c29uIHNhaWQgVHJ1bXAgZGlzY3Vzc2VkIGEgcmFuZ2Ugb2Ygc3ViamVjdHMsIGluY2x1ZGluZyAm
IzgyMjA7Y29tbW9uIGVmZm9ydHMgYW5kIHRocmVhdHMgcmVnYXJkaW5nIGNvdW50ZXJ0ZXJyb3Jp
c20uJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIHRoYXQgZHVyaW5nIHRoYXQgZXhjaGFuZ2UgdGhlIG5hdHVyZSBv
ZiBzcGVjaWZpYyB0aHJlYXRzIHdlcmUgZGlzY3Vzc2VkLCBidXQgdGhleSBkaWQgbm90IGRpc2N1
c3Mgc291cmNlcywgbWV0aG9kcyBvciBtaWxpdGFyeSBvcGVyYXRpb25zLjwvcD48cD5Qb3dlbGwg
c2FpZDogJiM4MjIwO1RoaXMgc3RvcnkgaXMgZmFsc2UuIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgb25seSBkaXNj
dXNzZWQgdGhlIGNvbW1vbiB0aHJlYXRzIHRoYXQgYm90aCBjb3VudHJpZXMgZmFjZWQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgUG9zdCBzdG9yeSAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHdhcyBsYXRlciBjb25maXJtZWQg
YnkgdGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzIGFuZCBCdXp6RmVlZCBOZXdzICYjODIxMjsgZG9lcyBub3Qg
Y2xhaW0gdGhhdCBUcnVtcCByZXZlYWxlZCBhbnkgc3BlY2lmaWMgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQg
aG93IHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugd2FzIGdhdGhlcmVkLiBTdGlsbCwgaXQgd2lsbCBvbmx5IGhl
aWdodGVuIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc3RyYWluZWQgcmVsYXRpb25zIHdpdGggaW50ZWxsaWdlbmNl
IHdvcmtlcnMgYW5kIGZvcm1lciBvZmZpY2lhbHMsIHdobyB2aWV3IFJ1c3NpYSBhcyBhbiBhZHZl
cnNhcnkuPC9wPjxwPkV2ZW4gYmVmb3JlIGhlIHdhcyBpbmF1Z3VyYXRlZCwgaW50ZWxsaWdlbmNl
IHByb2Zlc3Npb25hbHMgd29ycmllZCBhYm91dCBzaGFyaW5nIGNsYXNzaWZpZWQgaW5mb3JtYXRp
b24gd2l0aCBUcnVtcCwgd2hvIG9mdGVuIHNob290cyBmcm9tIHRoZSBoaXAuPC9wPjxwPklmIHRy
dWUsIHRoZSBicmVhY2ggd2FzIGlsbC10aW1lZCwgY29taW5nIGEgZGF5IGFmdGVyIFRydW1wIGZp
cmVkIGZvcm1lciBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMgQ29tZXksIHdobyB3YXMgbGVhZGluZyBhbiBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gUnVzc2lhbiBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGVs
ZWN0aW9uLiBUcnVtcCYjODIxNztzIGZpcnN0IG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IGFkdmlzZXIsIE1p
Y2hhZWwgRmx5bm4sIHdhcyBmaXJlZCBhZnRlciBoZSBtaXNsZWQgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBhYm91dCBjb252ZXJzYXRpb25zIEZseW5uIGhhZCB3aXRoIEtpc3lsYWsuPC9wPjxw
Pkl0JiM4MjE3O3MgdW5saWtlbHkgdGhhdCBUcnVtcCBoYXMgYnJva2VuIGFueSBsYXcuIEFzIHBy
ZXNpZGVudCwgVHJ1bXAgaGFzIGJyb2FkIGF1dGhvcml0eSB0byBkZWNsYXNzaWZ5IGdvdmVybm1l
bnQgc2VjcmV0cy48L3A+PHA+VGhlIFBvc3Qgc2FpZCB0aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIHBhcnRuZXIg
aGFkIG5vdCBnaXZlbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBwZXJtaXNzaW9uIHRvIHNoYXJlIHRoZSBt
YXRlcmlhbCB3aXRoIFJ1c3NpYW4gb2ZmaWNpYWxzLiBCeSBkb2luZyBzbywgVHJ1bXAgd291bGQg
aGF2ZSBqZW9wYXJkaXplZCBjb29wZXJhdGlvbiBmcm9tIGFuIGFsbHkgZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0
aGUgaW5uZXIgd29ya2luZ3Mgb2YgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAsIGFuZCBtYWtlIG90
aGVyIGFsbGllcyAmIzgyMTI7IG9yIGV2ZW4gVS5TLiBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb2ZmaWNpYWxzICYj
ODIxMjsgd2FyeSBhYm91dCBzaGFyaW5nIGZ1dHVyZSB0b3Agc2VjcmV0IGRldGFpbHMgd2l0aCB0
aGUgcHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5Db25ncmVzc2lvbmFsIFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBEZW1vY3Jh
dHMgZXhwcmVzc2VkIGNvbmNlcm4gYWJvdXQgdGhlIHJlcG9ydC48L3A+PHA+R09QIFNlbi4gQm9i
IENvcmtlciBvZiBUZW5uZXNzZWUsIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBTZW5hdGUgRm9yZWlnbiBSZWxh
dGlvbnMgQ29tbWl0dGVlLCB0b2xkIHJlcG9ydGVycyB0aGUgVHJ1bXAgV2hpdGUgSG91c2UgJiM4
MjIwO2hhcyBnb3QgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nIHNvb24gdG8gYnJpbmcgaXRzZWxmIHVuZGVyIGNv
bnRyb2wgYW5kIG9yZGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVwLiBBZGFtIFNjaGlmZiwgRC1DYWxpZi4s
IGNhbGxlZCB0aGUgc3RvcnkgJiM4MjIwO2RlZXBseSBkaXN0dXJiaW5nJiM4MjIxOyBhbmQgc2Fp
ZCBpZiBpdCYjODIxNztzIHRydWUsIHRoZSBkaXNjbG9zdXJlIGNvdWxkIGplb3BhcmRpemUgc291
cmNlcyBvZiB2ZXJ5IHNlbnNpdGl2ZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYW5kIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2l0
aCBrZXkgYWxsaWVzLjwvcD48cD5TZW4uIE1hcmsgV2FybmVyLCBELVZhLiwgdHdlZXRlZDogJiM4
MjIwO0lmIHRydWUsIHRoaXMgaXMgYSBzbGFwIGluIHRoZSBmYWNlIHRvIHRoZSBpbnRlbCBjb21t
dW5pdHkuIFJpc2tpbmcgc291cmNlcyAmYW1wOyBtZXRob2RzIGlzIGluZXhjdXNhYmxlLCBwYXJ0
aWN1bGFybHkgd2l0aCB0aGUgUnVzc2lhbnMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.