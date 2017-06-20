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Opioid crisis

Republicans’ Medicaid rollback collides with opioid epidemic

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 09:18 PM
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Paul Wright shows a picture of himself in the hospital after a near fatal overdose in 2015 at the Neil Kennedy Recovery Clinic in Youngstown. Republican efforts to roll back Obamacare are colliding with the opioid epidemic. Cutbacks would hit hard in states that are deeply affected by the addiction crisis and struggling to turn the corner. The issue is Medicaid, expanded under former President Barack Obama. Data show that Medicaid expansion is paying for a large share of treatment costs in hard hit states. (AP Photo/David Dermer)


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