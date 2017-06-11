Republicans pressure Trump on tapes; Sessions to testify Tuesday

PHA+V0FTSElOR1RPTjogRmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zIHByZXNzZWQgUHJlc2lkZW50IERvbmFs
ZCBUcnVtcCBvbiBTdW5kYXkgdG8gY29tZSBjbGVhbiBhYm91dCB3aGV0aGVyIGhlIGhhcyB0YXBl
cyBvZiBwcml2YXRlIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgd2l0aCBmb3JtZXIgRkJJIERpcmVjdG9yIEphbWVz
IENvbWV5IGFuZCBwcm92aWRlIHRoZW0gdG8gQ29uZ3Jlc3MgaWYgaGUgZG9lcyAmIzgyMTI7IG9y
IHBvc3NpYmx5IGZhY2UgYSBzdWJwb2VuYSwgYXMgYSBTZW5hdGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRv
IGNvbGx1c2lvbiB3aXRoIFJ1c3NpYSBvciBvYnN0cnVjdGlvbiBvZiBqdXN0aWNlIGV4dGVuZGVk
IHRvIGEgVHJ1bXAgQ2FiaW5ldCBtZW1iZXIuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBhIHNpZ24gb2YgZXNjYWxh
dGluZyBmYWxsb3V0IGZyb20gcml2ZXRpbmcgdGVzdGltb255IGZyb20gQ29tZXkgbGFzdCB3ZWVr
IG9mIHVuZHVlIHByZXNzdXJlIGZyb20gVHJ1bXAsIHdoaWNoIGRyZXcgYW4gYW5ncnkgcmVzcG9u
c2UgZnJvbSB0aGUgcHJlc2lkZW50IG9uIEZyaWRheSB0aGF0IENvbWV5IHdhcyBseWluZy48L3A+
PHA+QXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIHdhcyBpbiBmb3Igc2hhcnAgcXVlc3Rp
b25pbmcgVHVlc2RheSBieSBzZW5hdG9ycyBvbiB0aGUgU2VuYXRlIEludGVsbGlnZW5jZSBDb21t
aXR0ZWUuIFdoZXRoZXIgdGhhdCBoZWFyaW5nIHdpbGwgYmUgcHVibGljIG9yIGNsb3NlZCBpcyBu
b3QgeWV0IGtub3duLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB1bmRlcnN0YW5kIHdoeSB0
aGUgcHJlc2lkZW50IGp1c3QgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjbGVhciB0aGlzIG1hdHRlciB1cCBvbmNl
IGFuZCBmb3IgYWxsLCYjODIyMTsgc2FpZCBTZW4uIFN1c2FuIENvbGxpbnMsIFItTWFpbmUsIGEg
bWVtYmVyIG9mIHRoYXQgY29tbWl0dGVlLCByZWZlcnJpbmcgdG8gdGhlIGV4aXN0ZW5jZSBvZiBh
bnkgcmVjb3JkaW5ncy48L3A+PHA+U2hlIGRlc2NyaWJlZCBDb21leSYjODIxNztzIHRlc3RpbW9u
eSBhcyAmIzgyMjA7Y2FuZGlkJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO3Rob3JvdWdoJiM4MjIxOyBhbmQg
c2FpZCBzaGUgd291bGQgc3VwcG9ydCBhIHN1YnBvZW5hIGlmIG5lZWRlZC4gVHJ1bXAgJiM4MjIw
O3Nob3VsZCB2b2x1bnRhcmlseSB0dXJuIHRoZW0gb3ZlciwmIzgyMjE7IENvbGxpbnMgc2FpZC48
L3A+PHA+U2VuLiBKYW1lcyBMYW5rZm9yZCwgUi1Pa2xhLiwgYWxzbyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGF0
IGNvbW1pdHRlZSwgYWdyZWVkIHRoZSBwYW5lbCBuZWVkZWQgdG8gaGVhciBhbnkgdGFwZXMgdGhh
dCBleGlzdC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIG9idmlvdXNseSBwcmVzc2VkIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgYWlkZXMgaGF2ZSBkb2Rn
ZWQgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHdoZXRoZXIgY29udmVyc2F0aW9ucyByZWxldmFudCB0byB0aGUg
UnVzc2lhIGludmVzdGlnYXRpb24gaGF2ZSBiZWVuIHJlY29yZGVkLCBhbmQgc28gaGFzIHRoZSBw
cmVzaWRlbnQuIFByZXNzZWQgb24gdGhlIGlzc3VlIEZyaWRheSwgVHJ1bXAgc2FpZCAmIzgyMjA7
SSYjODIxNztsbCB0ZWxsIHlvdSBhYm91dCB0aGF0IG1heWJlIHNvbWV0aW1lIGluIHRoZSB2ZXJ5
IG5lYXIgZnV0dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGFua2ZvcmQgc2FpZCBTZXNzaW9ucyYjODIxNzsg
dGVzdGltb255IFR1ZXNkYXkgd2lsbCBoZWxwIGZsZXNoIG91dCB0aGUgdHJ1dGggb2YgQ29tZXkm
IzgyMTc7cyBhbGxlZ2F0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIFNlc3Npb25zJiM4MjE3OyBwcmVzZW5jZSBh
dCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgaW4gRmVicnVhcnkgd2hlbiBUcnVtcCBhc2tlZCB0byBzcGVhayB0
byBDb21leSBhbG9uZS4gQ29tZXkgYWxsZWdlcyB0aGF0IFRydW1wIHRoZW4gcHJpdmF0ZWx5IGFz
a2VkIGhpbSB0byBkcm9wIGEgcHJvYmUgaW50byBmb3JtZXIgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2
aXNlciBNaWNoYWVsIEZseW5uJiM4MjE3O3MgY29udGFjdHMgd2l0aCBSdXNzaWEuPC9wPjxwPkNv
bWV5IGFsc28gaGFzIHNhaWQgU2Vzc2lvbnMgZGlkIG5vdCByZXNwb25kIHdoZW4gaGUgY29tcGxh
aW5lZCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgJiM4MjIwO3dhbnQgdG8gZ2V0IHRpbWUgYWxvbmUgd2l0aCB0
aGUgcHJlc2lkZW50IGFnYWluLiYjODIyMTsgVGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBoYXMgZGVu
aWVkIHRoYXQsIHNheWluZyBTZXNzaW9ucyBzdHJlc3NlZCB0byBDb21leSB0aGUgbmVlZCB0byBi
ZSBjYXJlZnVsIGFib3V0IGZvbGxvd2luZyBhcHByb3ByaWF0ZSBwb2xpY2llcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIHdhbnQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBnZXQgaGlzIHNpZGUgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBMYW5r
Zm9yZCBzYWlkLjwvcD48cD5UcnVtcCBvbiBTdW5kYXkgcHJlZGljdGVkIHRoYXQgQ29tZXkmIzgy
MTc7cyAmIzgyMjA7bGVha3Mgd2lsbCBiZSBmYXIgbW9yZSBwcmV2YWxlbnQgdGhhbiBhbnlvbmUg
ZXZlciB0aG91Z2h0IHBvc3NpYmxlLiYjODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZCBvbiBUd2l0dGVyLCAmIzgy
MjA7VG90YWxseSBpbGxlZ2FsPyBWZXJ5ICYjODIxNjtjb3dhcmRseSEmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYj
ODIxNzsmIzgyMTc7PC9wPjxwPlRoZSBOZXcgWW9yayBDaXR5IGZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRvciB3
aG8gZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVtYWluIG9uIHRoZSBqb2Igd2hlbiBUcnVtcCB0b29rIG9mZmljZSBi
dXQgZW5kZWQgdXAgYmVpbmcgZmlyZWQgc2F5cyBoZSB3YXMgbWFkZSB1bmNvbWZvcnRhYmxlIGJ5
IG9uZS1vbi1vbmUgaW50ZXJhY3Rpb25zIHdpdGggdGhlIHByZXNpZGVudC4gUHJlZXQgQmhhcmFy
YSAoYnVoLVJBSCYjODIxNzstcnVoKSB0b2xkIEFCQyYjODIxNztzIDxlbT5UaGlzIFdlZWsgPC9l
bT50aGF0IGhlIHRoaW5rcyBUcnVtcCB3YXMgdHJ5aW5nIHRvICYjODIyMDtjdWx0aXZhdGUgc29t
ZSBraW5kIG9mIHJlbGF0aW9uc2hpcCYjODIyMTsgd2l0aCBoaW0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.