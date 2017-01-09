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Rescuers take advantage of break in storms in California

By Ellen Knickmeyer  and Jocelyn Gecker
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 08:59 PM
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Michelle Wolfe, who had to evacuate her nearby mobile home, looks out toward flooded vineyards in the Russian River Valley, Monday in Forestville, Calif. A massive storm system stretching from California into Nevada lifted rivers climbing out of their banks, flooded vineyards and forced people to evacuate after warnings that hillsides parched by wildfires could give way to mudslides. (AP Photo/Eric Risberg)


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