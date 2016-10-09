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Rescues and worry after Matthew inundates North Carolina

By Martha Waggoner and Allen Breed
Associated Press

Published: October 9, 2016 - 05:33 PM | Updated: October 10, 2016 - 06:58 AM
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A man holds onto a yield sign after trying to swim out to help a stranded truck driver at NC 301 Highway and Tom Starling Road in Hope Mills, N.C., on Sunday, Oct. 9, 2016. Both people were rescued. (Andrew Craft/The Fayetteville Observer via AP)


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