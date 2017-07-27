Rift between House, Senate GOP rocks health care legislation

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUmVwdWJsaWNhbnMgdGhyZWF0ZW5pbmcgdG8gaG9sZCB1cCBTZW5hdGUg
aGVhbHRoIGxlZ2lzbGF0aW9uIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBkaXNwdXRlIHdpdGggdGhlIEhvdXNlIGV4
cHJlc3NlZCBkaXNzYXRpc2ZhY3Rpb24gbGF0ZSBUaHVyc2RheSB3aXRoIGFuIGVmZm9ydCBieSBT
cGVha2VyIFBhdWwgUnlhbiB0byByZXNvbHZlIHRoZSBzdGFuZG9mZi4gVGhlaXIgc3RhdGVtZW50
cyBkZWxpdmVyZWQgYSBibG93IHRvIEdPUCBsZWFkZXJzJiM4MjE3OyBob3BlcyBmb3IgcHVzaGlu
ZyBhbiBpbml0aWFsIG1lYXN1cmUgdGhyb3VnaCB0aGUgU2VuYXRlLjwvcD48cD5TZW5hdGUgTWFq
b3JpdHkgTGVhZGVyIE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCwgUi1LeS4sIHdhcyBob3BpbmcgdG8gcHVzaCBh
IG5hcnJvdyBiaWxsIHRocm91Z2ggdGhlIFNlbmF0ZSBwZWVsaW5nIGJhY2sgcGllY2VzIG9mIFBy
ZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBoZWFsdGggY2FyZSBsYXcuIFNldmVyYWwgR09Q
IHNlbmF0b3JzIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIHdpbGxpbmcgdG8gdm90ZSBmb3IgaXQsIGJ1dCBvbmx5
IHdpdGggYSBwcm9taXNlIHRoYXQgdGhlIEhvdXNlIHdvdWxkIG5vdCBhcHByb3ZlIHRoZSBuYXJy
b3cgYmlsbCBhbmQgc2VuZCBpdCB0byBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGZvciBoaXMgc2ln
bmF0dXJlLiBJbnN0ZWFkLCB0aGV5IGFyZSBkZW1hbmRpbmcgSG91c2UtU2VuYXRlIHRhbGtzIG9u
IGEgd2lkZXItcmFuZ2luZyBtZWFzdXJlLjwvcD48cD5SeWFuLCBSLVdpcy4sIHNlbnQgc2VuYXRv
cnMgYSBzdGF0ZW1lbnQgc2F5aW5nIHRoYXQgaWYgJiM4MjIwO21vdmluZyBmb3J3YXJkJiM4MjIx
OyByZXF1aXJlcyB0YWxrcyB3aXRoIHRoZSBTZW5hdGUsIHRoZSBIb3VzZSB3b3VsZCBiZSAmIzgy
MjA7d2lsbGluZyYjODIyMTsgdG8gZG8gc28uIEJ1dCBzaG9ydGx5IGFmdGVyd2FyZCwgaGlzIHdv
cmRzIHJlY2VpdmVkIGEgbGVzcyB0aGFuIGVudGh1c2lhc3RpYyByZXZpZXcgZnJvbSB0aGUgdGhy
ZWUgR09QIHNlbmF0b3JzIHdobyYjODIxNztkIGluc2lzdGVkIG9uIGEgcHJvbWlzZSBmcm9tIFJ5
YW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3Qgc3VmZmljaWVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgU2VuLiBKb2huIE1j
Q2FpbiwgUi1Bcml6Liwgd2hvIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBDYXBpdG9sIG9uIFR1ZXNkYXkgdG8g
cHJvdmlkZSBhIHBpdm90YWwgdm90ZSB0aGF0IGFsbG93ZWQgdGhlIFNlbmF0ZSB0byBiZWdpbiBk
ZWJhdGluZyB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgYmlsbC4gSGUmIzgyMTc7ZCBiZWVuIGhvbWUgaW4gQXJp
em9uYSB0cnlpbmcgdG8gZGVjaWRlIG9uIHRyZWF0bWVudCBvcHRpb25zIGZvciBicmFpbiBjYW5j
ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3QgeWV0LCYjODIyMTsgc2FpZCBTZW4uIExpbmRzZXkgR3JhaGFt
LCBSLVMuQy4sIHdoZW4gYXNrZWQgaWYgaGUgd2FzIHJlYWR5IHRvIHZvdGUgZm9yIHRoZSBzY2Fs
ZWQtYmFjayBTZW5hdGUgYmlsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xldCYjODIxNztzIHNlZSBob3cgZXZl
cnl0aGluZyB0dXJucyBvdXQgaGVyZSwgZ3V5cywmIzgyMjE7IFNlbi4gUm9uIEpvaG5zb24sIFIt
V2lzLiwgdG9sZCByZXBvcnRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBjb252b2x1dGVkIGRldmVsb3BtZW50cyBw
bGF5ZWQgb3V0IGFzIGEgZGl2aWRlZCBTZW5hdGUgZGViYXRlZCBsZWdpc2xhdGlvbiB0byByZXBl
YWwgYW5kIHJlcGxhY2UgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LiBXaXRoIERl
bW9jcmF0cyB1bmFuaW1vdXNseSBvcHBvc2VkLCB0aGUgc2xlbmRlciA1Mi00OCBHT1AgbWFqb3Jp
dHkgd2FzIGRpdmlkZWQgYW1vbmcgaXRzZWxmIG92ZXIgd2hhdCBpdCBjb3VsZCBhZ3JlZSB0by48
L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIGJpbGwgZmFpbGVkIG9uIHRoZSBTZW5hdGUgZmxv
b3IsIGFuZCBhIHN0cmFpZ2h0LXVwIHJlcGVhbCBmYWlsZWQgdG9vLCBNY0Nvbm5lbGwgYW5kIGhp
cyB0b3AgbGlldXRlbmFudHMgdHVybmVkIHRvd2FyZCBhIGxvd2VzdC1jb21tb24tZGVub21pbmF0
b3Igc29sdXRpb24ga25vd24gYXMgJiM4MjIwO3NraW5ueSByZXBlYWwuJiM4MjIxOyBJdCB3b3Vs
ZCBwYWNrYWdlIHJlcGVhbCBvZiBhIGZldyBvZiB0aGUgbW9zdCB1bnBvcHVsYXIgcGllY2VzIG9m
IHRoZSAyMDEwIGxhdywgYWxvbmcgd2l0aCBhIGZldyBvdGhlciBtZWFzdXJlcywgd2l0aCB0aGUg
Z29hbCBvZiBnZXR0aW5nIHNvbWV0aGluZywgYW55dGhpbmcsIG91dCBvZiB0aGUgU2VuYXRlLjwv
cD48cD5UaGF0IHdvdWxkIGJlIHRoZSB0aWNrZXQgdG8gbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggdGhlIEhv
dXNlLCB3aGljaCBwYXNzZWQgaXRzIG93biBsZWdpc2xhdGlvbiBpbiBNYXkuPC9wPjxwPkJ1dCB0
aGF0IHBsYW4gY2F1c2VkIGNvbnN0ZXJuYXRpb24gYW1vbmcgR09QIHNlbmF0b3JzIGFmdGVyIHJ1
bW9ycyBiZWdhbiB0byBzdXJmYWNlIHRoYXQgdGhlIEhvdXNlIG1pZ2h0IGp1c3QgcGFzcyB0aGUg
JiM4MjIwO3NraW5ueSBiaWxsLCYjODIyMTsgY2FsbCBpdCBhIGRheSBhbmQgbW92ZSBvbiB0byBv
dGhlciBpc3N1ZXMgbGlrZSB0YXggcmVmb3JtIGFmdGVyIGZyaXR0ZXJpbmcgYXdheSB0aGUgZmly
c3Qgc2l4IG1vbnRocyBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIHByZXNpZGVuY3kgb24gdW5zdWNjZXNzZnVs
IGVmZm9ydHMgb3ZlciBoZWFsdGggY2FyZS48L3A+PHA+UnVzc2lhIHNhbmN0aW9uczwvcD48cD5U
aGUgU2VuYXRlIGRpZCB2b3RlIGRlY2lzaXZlbHkgVGh1cnNkYXkgdG8gYXBwcm92ZSBhIG5ldyBw
YWNrYWdlIG9mIHN0aWZmIGZpbmFuY2lhbCBzYW5jdGlvbnMgYWdhaW5zdCBSdXNzaWEsIElyYW4g
YW5kIE5vcnRoIEtvcmVhLCBzZW5kaW5nIHRoZSBwb3B1bGFyIGJpbGwgdG8gVHJ1bXAgZm9yIGhp
cyBzaWduYXR1cmUgYWZ0ZXIgd2Vla3Mgb2YgaW50ZW5zZSBuZWdvdGlhdGlvbnMuPC9wPjxwPk5l
dmVyIGluIGRvdWJ0LCBob3dldmVyLCB3YXMgYSBjb3JuZXJzdG9uZSBvZiB0aGUgbGVnaXNsYXRp
b24gdGhhdCBiYXJzIFRydW1wIGZyb20gZWFzaW5nIG9yIHdhaXZpbmcgdGhlIGFkZGl0aW9uYWwg
cGVuYWx0aWVzIG9uIFJ1c3NpYSB1bmxlc3MgQ29uZ3Jlc3MgYWdyZWVzLiBUaGUgcHJvdmlzaW9u
cyB3ZXJlIGluY2x1ZGVkIHRvIGFzc3VhZ2UgY29uY2VybnMgdGhhdCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4
MjE3O3MgcHVzaCBmb3IgYmV0dGVyIHJlbGF0aW9ucyB3aXRoIFJ1c3NpYW4gUHJlc2lkZW50IFZs
YWRpbWlyIFB1dGluIG1pZ2h0IGxlYWQgaGltIHRvIHJlbGF4IHRoZSBwZW5hbHRpZXMgd2l0aG91
dCBmaXJzdCBzZWN1cmluZyBjb25jZXNzaW9ucyBmcm9tIHRoZSBLcmVtbGluLjwvcD48cD5UaGUg
U2VuYXRlIHBhc3NlZCB0aGUgYmlsbCwgOTgtMiwgdHdvIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIEhvdXNlIHB1
c2hlZCB0aGUgbWVhc3VyZSB0aHJvdWdoIGJ5IGFuIG92ZXJ3aGVsbWluZyBtYXJnaW4sIDQxOS0z
LiBCb3RoIGFyZSB2ZXRvLXByb29mIG51bWJlcnMgYXMgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGhhcyB3YXZl
cmVkIG9uIHdoZXRoZXIgdGhlIHByZXNpZGVudCB3b3VsZCBzaWduIHRoZSBtZWFzdXJlIGludG8g
bGF3LjwvcD48cD5UaGUgbGVnaXNsYXRpb24gaXMgYWltZWQgYXQgcHVuaXNoaW5nIE1vc2NvdyBm
b3IgbWVkZGxpbmcgaW4gdGhlIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIGFuZCBpdHMgbWls
aXRhcnkgYWdncmVzc2lvbiBpbiBVa3JhaW5lIGFuZCBTeXJpYS48L3A+PHA+U2VuLiBKb2huIE1j
Q2FpbiwgUi1Bcml6Liwgc2FpZCB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIHBhc3NhZ2Ugd2FzIGxvbmcgb3Zl
cmR1ZSwgYSBqYWIgYXQgVHJ1bXAgYW5kIHRoZSBHT1AtY29udHJvbGxlZCBDb25ncmVzcy4gIE1j
Q2FpbiwgY2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIEFybWVkIFNlcnZpY2VzIENvbW1pdHRlZSwgaGFzIGNhbGxl
ZCBQdXRpbiBhIG11cmRlcmVyIGFuZCBhIHRodWcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.