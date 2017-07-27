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Rift between House, Senate GOP rocks health care legislation

By Erica Werner and Alan Fram
Associated Press

Published: July 27, 2017 - 09:34 PM
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Sen. Sherrod Brown, D-Ohio heads to the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, Thursday as the Republican majority in Congress remains stymied by their inability to fulfill their political promise to repeal and replace "Obamacare." (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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