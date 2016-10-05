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Rising cost of Medicaid expansion is unnerving some states

By Christina A. Cassidy
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 09:33 PM
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In this March 28, 2013 file photo, Georgia Rep. Terry England, speaks on the House floor in Atlanta. The Republican legislator is among those still dubious about expanding Medicaid. He said the health care system in the U.S. is broken. "I'm a pretty firm believer that throwing more money at it doesn't fix it," England said. "You just prolong the agony until you sit down and fix the problem." (AP Photo/David Goldman)


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