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Rules to help defrauded students clear loans being revised

By Maria Danilova
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 01:30 PM | Updated: June 14, 2017 - 01:31 PM
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In this photo taken June 13, 2017, Hannah Zwick poses for a portrait in San Diego The Education Department says it will change two Obama-era rules governing student loan forgiveness in cases involving fraud and misconduct by universities. Zwick, 25, put herself through college by working as a fundraiser for her university under the federal work-study program. (AP Photo/Gregory Bull)


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