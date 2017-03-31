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Congressional investigation

Russia probe: Trump urges former adviser Flynn to cut immunity deal

By Chad Day, Eileen Sullivan  and Julie Pace
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 10:54 PM
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In this Feb. 1 photo, National Security Adviser Michael Flynn speaks during the daily news briefing at the White House, in Washington. Trump says his former national security adviser is right to ask for immunity in exchange for talking about Russia. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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