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Russia-Trump campaign contacts a concern, ex-CIA chief says

By Eileen Sullivan and Deb Riechmann
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 10:16 AM | Updated: May 23, 2017 - 05:50 PM
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Former CIA Director John Brennan is reflected in a table as he prepares to testify on CapitolHill in Washington, Tuesday before the House Intelligence Committee Russia Investigation Task Force. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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