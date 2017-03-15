Russian agents, hackers charged in massive Yahoo breach

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVHdvIFJ1c3NpYW4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW50cyBhbmQgdHdvIGhp
cmVkIGhhY2tlcnMgaGF2ZSBiZWVuIGNoYXJnZWQgaW4gYSBkZXZhc3RhdGluZyBjcmltaW5hbCBi
cmVhY2ggYXQgWWFob28gdGhhdCBhZmZlY3RlZCBhdCBsZWFzdCBhIGhhbGYgYmlsbGlvbiB1c2Vy
IGFjY291bnRzLCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGluIGJyaW5n
aW5nIHRoZSBmaXJzdCBjYXNlIG9mIGl0cyBraW5kIGFnYWluc3QgY3VycmVudCBSdXNzaWFuIGdv
dmVybm1lbnQgb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5JbiBhIHNjaGVtZSB0aGF0IHByb3NlY3V0b3JzIHNh
eSBibGVuZGVkIGludGVsbGlnZW5jZSBnYXRoZXJpbmcgd2l0aCBvbGQtZmFzaGlvbmVkIGZpbmFu
Y2lhbCBncmVlZCwgdGhlIGZvdXIgbWVuIHRhcmdldGVkIHRoZSBlbWFpbCBhY2NvdW50cyBvZiBS
dXNzaWFuIGFuZCBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgb2ZmaWNpYWxzLCBSdXNzaWFuIGpvdXJuYWxpc3Rz
IGFuZCBlbXBsb3llZXMgb2YgZmluYW5jaWFsIHNlcnZpY2VzIGFuZCBvdGhlciBwcml2YXRlIGJ1
c2luZXNzZXMsIFUuUy4gb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuPC9wPjxwPlVzaW5nIGluIHNvbWUgY2FzZXMg
YSB0ZWNobmlxdWUga25vd24gYXMgJiM4MjIwO3NwZWFyLXBoaXNoaW5nJiM4MjIxOyB0byBkdXBl
IFlhaG9vIHVzZXJzIGludG8gdGhpbmtpbmcgdGhleSB3ZXJlIHJlY2VpdmluZyBsZWdpdGltYXRl
IGVtYWlscywgdGhlIGhhY2tlcnMgYnJva2UgaW50byBhdCBsZWFzdCA1MDAgbWlsbGlvbiBhY2Nv
dW50cyBpbiBzZWFyY2ggb2YgcGVyc29uYWwgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIGZpbmFuY2lhbCBkYXRh
IHN1Y2ggYXMgZ2lmdCBjYXJkIGFuZCBjcmVkaXQgY2FyZCBudW1iZXJzLCBwcm9zZWN1dG9ycyBz
YWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBub3QgYWxsb3cgaW5kaXZpZHVhbHMsIGdyb3Vwcywg
bmF0aW9uIHN0YXRlcyBvciBhIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIHRoZW0gdG8gY29tcHJvbWlzZSB0aGUg
cHJpdmFjeSBvZiBvdXIgY2l0aXplbnMsIHRoZSBlY29ub21pYyBpbnRlcmVzdHMgb2Ygb3VyIGNv
bXBhbmllcyBvciB0aGUgc2VjdXJpdHkgb2Ygb3VyIGNvdW50cnksJiM4MjIxOyBzYWlkIEFjdGlu
ZyBBc3Npc3RhbnQgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBNYXJ5IE1jQ29yZCwgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhl
IEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IGRpdmlzaW9uLjwv
cD48cD5UaGUgY2FzZSwgYW5ub3VuY2VkIGFtaWQgY29udGludWVkIFUuUy4gaW50ZWxsaWdlbmNl
IGFnZW5jeSBza2VwdGljaXNtIG9mIHRoZWlyIFJ1c3NpYW4gY291bnRlcnBhcnRzLCBjb21lcyBh
cyBVLlMuIGF1dGhvcml0aWVzIGludmVzdGlnYXRlIFJ1c3NpYW4gaW50ZXJmZXJlbmNlIHRocm91
Z2ggaGFja2luZyBpbiB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24uIE9mZmljaWFscyBz
YWlkIHRob3NlIGludmVzdGlnYXRpb25zIGFyZSBzZXBhcmF0ZS48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBZ
YWhvby1yZWxhdGVkIGRlZmVuZGFudHMsIGEgQ2FuYWRpYW4gYW5kIEthemFraCBuYXRpb25hbCBu
YW1lZCBLYXJpbSBCYXJhdG92LCBoYXMgYmVlbiB0YWtlbiBpbnRvIGN1c3RvZHkgaW4gQ2FuYWRh
LiBBbm90aGVyLCBBbGV4c2V5IEJlbGFuLCBpcyBvbiB0aGUgbGlzdCBvZiB0aGUgRkJJJiM4MjE3
O3MgbW9zdCB3YW50ZWQgY3liZXIgY3JpbWluYWxzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBpbmRpY3RlZCBtdWx0
aXBsZSB0aW1lcyBpbiB0aGUgVS5TLiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBjbGVhciB3aGV0aGVyIGhlIG9y
IHRoZSBvdGhlciB0d28gZGVmZW5kYW50cywgRG1pdHJ5IERva3VjaGFldiBhbmQgSWdvciBTdXNo
Y2hpbiwgd2lsbCBldmVyIHN0ZXAgZm9vdCBpbiBhbiBBbWVyaWNhbiBjb3VydHJvb20gc2luY2Ug
dGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBleHRyYWRpdGlvbiB0cmVhdHkgd2l0aCBSdXNzaWEuPC9wPjxwPlRo
ZSBpbmRpY3RtZW50IGlkZW50aWZpZXMgRG9rdWNoYWV2IGFuZCBTdXNoY2hpbiBhcyBvZmZpY2Vy
cyBvZiB0aGUgUnVzc2lhbiBGZWRlcmFsIFNlY3VyaXR5IFNlcnZpY2UsIG9yIEZTQi4gQmVsYW4g
YW5kIEJhcmF0b3Ygd2VyZSBwYWlkIGhhY2tlcnMgZGlyZWN0ZWQgYnkgdGhlIEZTQiB0byBicmVh
ayBpbnRvIHRoZSBhY2NvdW50cywgcHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZC48L3A+PHA+RG9rdWNoYWV2IGhh
cyBiZWVuIGluIGN1c3RvZHkgaW4gUnVzc2lhIHNpbmNlIGhpcyBhcnJlc3Qgb24gdHJlYXNvbiBj
aGFyZ2VzIGluIERlY2VtYmVyLCBhbG9uZyB3aXRoIGhpcyBzdXBlcmlvciBhbmQgc2V2ZXJhbCBv
dGhlcnMuIFJ1c3NpYW4gbWVkaWEgaGF2ZSByZXBvcnRlZCB0aGF0IERva3VjaGFldiBhbmQgaGlz
IHN1cGVyaW9yIHdlcmUgYWNjdXNlZCBvZiBwYXNzaW5nIHNlbnNpdGl2ZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0
byB0aGUgQ0lBLiBUaGUgbWVkaWEgcmVwb3J0cyBhbHNvIGhhdmUgY29udGVuZGVkIHRoYXQgRG9r
dWNoYWV2IHdhcyBhcnJlc3RlZCBieSB0aGUgRlNCIHNldmVyYWwgeWVhcnMgYWdvIGFuZCBvZmZl
cmVkIGEgY2hvaWNlOiBzZXJ2ZSBhIGxvbmcgcHJpc29uIHNlbnRlbmNlIG9uIGhhY2tpbmcgY2hh
cmdlcyBvciBzaWduIGEgY29udHJhY3QgdG8gd29yayBmb3IgdGhlIGFnZW5jeS48L3A+PHA+VGhl
IEZTQiBoYXNuJiM4MjE3O3QgY29tbWVudGVkLCBhbmQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBk
aWQgbm90IGNvbmZpcm0gdGhhdC48L3A+PHA+WWFob28gZGlkbiYjODIxNzt0IGRpc2Nsb3NlIHRo
ZSBicmVhY2ggdW50aWwgbGFzdCBTZXB0ZW1iZXIgd2hlbiBpdCBiZWdhbiBub3RpZnlpbmcgaHVu
ZHJlZHMgb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgdXNlcnMgdGhhdCB0aGVpciBlbWFpbCBhZGRyZXNzZXMsIGJp
cnRoIGRhdGVzLCBhbnN3ZXJzIHRvIHNlY3VyaXR5IHF1ZXN0aW9ucyBhbmQgb3RoZXIgcGVyc29u
YWwgaW5mb3JtYXRpb24gbWF5IGhhdmUgYmVlbiBzdG9sZW4uIFRocmVlIG1vbnRocyBsYXRlciwg
WWFob28gcmV2ZWFsZWQgaXQgaGFkIHVuY292ZXJlZCBhIHNlcGFyYXRlIGhhY2sgaW4gMjAxMyBh
ZmZlY3RpbmcgYWJvdXQgMSBiaWxsaW9uIGFjY291bnRzLCBpbmNsdWRpbmcgc29tZSB0aGF0IHdl
cmUgYWxzbyBoaXQgaW4gMjAxNC48L3A+PHA+UHJldmlvdXMgZW5jb3VudGVyczwvcD48cD5VLlMu
IG9mZmljaWFscyBzYWlkIGl0IHdhcyBlc3BlY2lhbGx5IGdhbGxpbmcgdGhhdCB0aGUgc2NoZW1l
IGludm9sdmVkIG9mZmljZXJzIGZyb20gYSBSdXNzaWFuIGNvdW50ZXJlc3Bpb25hZ2Ugc2Vydmlj
ZSB0aGF0IHRoZW9yZXRpY2FsbHkgc2hvdWxkIGJlIHdvcmtpbmcgY29sbGFib3JhdGl2ZWx5IHdp
dGggaXRzIEZCSSBjb3VudGVycGFydHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSYXRoZXIgdGhhbiBkbyB0aGF0
IHR5cGUgb2Ygd29yaywgdGhleSBhY3R1YWxseSB0dXJuZWQgYWdhaW5zdCB0aGF0IHR5cGUgb2Yg
d29yaywmIzgyMjE7IE1jQ29yZCBzYWlkLjwvcD48cD5QYXVsIEFiYmF0ZSwgYW4gRkJJIGV4ZWN1
dGl2ZSBhc3Npc3RhbnQgZGlyZWN0b3IsIHNhaWQgdGhlIGJ1cmVhdSBoYWQgaGFkIG9ubHkgJiM4
MjIwO2xpbWl0ZWQgY29vcGVyYXRpb24gd2l0aCB0aGF0IGVsZW1lbnQgb2YgdGhlIFJ1c3NpYW4g
Z292ZXJubWVudCBpbiB0aGUgcGFzdCwmIzgyMjE7IG5vdGluZyB0aGF0IHByaW9yIFUuUy4gZGVt
YW5kcyB0byB0dXJuIG92ZXIgQmVsYW4gaGFkIGJlZW4gaWdub3JlZC48L3A+PHA+VGhvdWdoIHRo
ZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgaGFzIHByZXZpb3VzbHkgY2hhcmdlZCBpbmRpdmlkdWFsIFJ1c3Np
YW4gaGFja2VycyB3aXRoIGN5YmVyY3JpbWUgJiM4MjEyOyBhcyB3ZWxsIGFzIGhhY2tlcnMgZGly
ZWN0bHkgbGlua2VkIHRvIHRoZSBDaGluZXNlIGFuZCBJcmFuaWFuIGdvdmVybm1lbnRzICYjODIx
MjsgdGhpcyBpcyB0aGUgZmlyc3QgY3JpbWluYWwgY2FzZSB0byBuYW1lIGFzIGRlZmVuZGFudHMg
c2l0dGluZyBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBGU0IgZm9yIGhhY2tpbmcgY2hhcmdlcywgdGhlIEp1c3Rp
Y2UgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkLjwvcD48cD5VLlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBhdXRob3JpdGllcyBo
YXZlIGNvbmNsdWRlZCB0aGF0IFJ1c3NpYW4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jaWVzIHdlcmUgYmVo
aW5kIGhhY2tpbmcgZWZmb3J0cyBvZiBEZW1vY3JhdGljIGVtYWlsIGFjY291bnRzIGluIHRoZSAy
MDE2IGVsZWN0aW9uLiBPZmZpY2lhbHMgc2F5IHRoaXMgY2FzZSBpcyBzZXBhcmF0ZSBmcm9tIHRo
YXQgaW52ZXN0aWdhdGlvbiwgdGhvdWdoIG9uZSBvZiB0aGUgZGVmZW5kYW50cyBpbiB0aGUgWWFo
b28gY2FzZSwgQmVsYW4sIHdhcyBhbW9uZyB0aGUgUnVzc2lhbnMgc2FuY3Rpb25lZCBsYXN0IHll
YXIgYnkgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgaW5kaWN0bWVudCwgd2hp
Y2ggaW5jbHVkZXMgY2hhcmdlcyBvZiBlY29ub21pYyBlc3Bpb25hZ2UsIHRyYWRlIHNlY3JldCB0
aGVmdCBhbmQgdW5hdXRob3JpemVkIGFjY2VzcyB0byBwcm90ZWN0ZWQgY29tcHV0ZXJzLCBhcmlz
ZSBmcm9tIGEgY29tcHJvbWlzZSBvZiBZYWhvbyB1c2VyIGFjY291bnRzIHRoYXQgYmVnYW4gYXQg
bGVhc3QgYXMgZWFybHkgYXMgMjAxNC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.