Russian planes detected off Alaska 4 times this week

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFUuUy4gbWlsaXRhcnkgc2F5cyBSdXNzaWFuIG1pbGl0YXJ5IGFp
cmNyYWZ0IGhhdmUgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgY29hc3Qgb2YgQWxhc2thIGZvdXIgdGltZXMgdGhp
cyB3ZWVrLCBhbmQgVS5TLiBmaWdodGVyIGpldHMgaW50ZXJjZXB0ZWQgdGhlbSB0d2ljZS48L3A+
PHA+VGhlIG1pbGl0YXJ5IHNheXMgdGhlIGxhdGVzdCBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBsYXRlIFRo
dXJzZGF5LCBhbmQgdGhhdCBGLTIyIFJhcHRvciBhaXJjcmFmdCBhbmQgQ2FuYWRpYW4gQ0YtMTgg
SG9ybmV0IGZpZ2h0ZXJzIHNhZmVseSBpbnRlcmNlcHRlZCB0d28gUnVzc2lhbiBUVS05NSBCZWFy
IGJvbWJlcnMuPC9wPjxwPkxvcmkgTyYjODIxNztEb25sZXkgaXMgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHRo
ZSBOb3J0aCBBbWVyaWNhbiBBZXJvc3BhY2UgRGVmZW5zZSBDb21tYW5kLiBTaGUgc2F5cyB0aGUg
aW5jaWRlbnRzIGFsbCBoYXBwZW5lZCBpbiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGFpcnNwYWNlLjwvcD48cD5S
dXNzaWEgcGVyaW9kaWNhbGx5IGZsaWVzIGludG8gdGhlIFUuUy4gYWlyIGRlZmVuc2UgaWRlbnRp
ZmljYXRpb24gem9uZSB0aGF0IGV4dGVuZHMgMjAwIG1pbGVzIG9mZiB0aGUgY29hc3QuIE8mIzgy
MTc7RG9ubGV5IHNheXMgdGhlIGxhc3Qgc3VjaCBzdHJpbmcgb2YgaW5jaWRlbnRzIHdhcyBpbiAy
MDE0LjwvcD48cD5UaGUgaW5jaWRlbnRzIGNvbWUgYW1pZCBoZWlnaHRlbmVkIFUuUy4tUnVzc2lh
biB0ZW5zaW9ucyBvdmVyIHRoZSBjaXZpbCB3YXIgaW4gU3lyaWEuPC9wPjxwPk5vcnRoIEFtZXJp
Y2FuIEFlcm9zcGFjZSBEZWZlbnNlIENvbW1hbmQgaXMgYSBVLlMuLUNhbmFkYSBvcmdhbml6YXRp
b24gdGhhdCBtb25pdG9ycyBhcHByb2FjaGVzIHRvIE5vcnRoIEFtZXJpY2EgYW5kIGRlZmVuZHMg
dGhlIGFpcnNwYWNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.