Sam the missing 17-foot python slithers back to Alaska home

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QU5DSE9SQUdFLCBBTEFTS0E6IEEgMTctZm9vdCBweXRob24gdGhhdCBoYWQgY2F1c2VkIGNv
bmNlcm4gaW4gYSBjb21tdW5pdHkgbm9ydGggb2YgQW5jaG9yYWdlLCBBbGFza2EsIHNpbmNlIGl0
IHdlbnQgbWlzc2luZyB0d28gd2Vla3MgYWdvIGhhcyByZXR1cm5lZCBob21lLjwvcD48cD5NYXRz
dW5pa2EtU3VzdGluYSBCb3JvdWdoIEFuaW1hbCBDYXJlIHJlcG9ydHMgdGhhdCBTYW0gc2xpdGhl
cmVkIGJhY2sgaW50byB2aWV3IE1vbmRheSBpbiB0aGUgbGl2aW5nIHJvb20gb2YgaXRzIG93bmVy
cyYjODIxNzsgaG9tZSBpbiB0aGUgdG93biBvZiBNZWFkb3cgTGFrZXMuPC9wPjxwPlNhbSBoYWQg
YXR0cmFjdGVkIGludGVybmF0aW9uYWwgbWVkaWEgYXR0ZW50aW9uIGFmdGVyIGl0IHdlbnQgbWlz
c2luZyAxNCBkYXlzIGFnby48L3A+PHA+T25lIG9mIGl0cyBvd25lcnMgdGVsbHMgdGhlIGJvcm91
Z2gmIzgyMTc7cyBBbmltYWwgQ2FyZSBkZXBhcnRtZW50IHRoYXQgU2FtIHdhcyBmZWQgYSAyNS1w
b3VuZCByYWJiaXQgYmVmb3JlIGl0IGRpc2FwcGVhcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZG9lc24m
IzgyMTc7dCBrbm93IHdoZXJlIGl0IHdhcyBoaWRpbmcsJiM4MjIxOyBBbmltYWwgQ2FyZSBPZmZp
Y2VyIERhcmxhIEVyc2tpbmUgd3JvdGUgaW4gaGVyIHJlcG9ydC4gJiM4MjIwO1RoZSBvd25lciB3
YWxrZWQgaW50byB0aGUgbGl2aW5nIHJvb20sIGFuZCBTYW0gd2FzIHNsaXRoZXJpbmcgYWNyb3Nz
IHRoZSBmbG9vci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBubyB3aWxkIHNuYWtlcyBpbiBtb3N0
IG9mIEFsYXNrYS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.