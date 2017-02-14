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Sandusky’s son awaits hearing on child sex abuse allegations

By Mark Scolforo And Maryclaire Dale
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 11:42 AM
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This undated photo provided by the Centre County Correctional Facility shows Jeffrey Sandusky who was charged Monday, Feb. 13, 2017, with multiple charges of sexual offenses involving children. Jeffrey Sandusky is one of former Penn State assistant coach Jerry Sandusky's sons who is serving a lengthy prison sentence for sexual abuse. (Centre County Correctional Facility via AP)


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