Saudi energy minister keeping close eye on US oil producers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SE9VU1RPTjogU2F1ZGkgQXJhYmlhJiM4MjE3O3MgZW5lcmd5IG1pbmlzdGVyIHNheXMgT1BF
QyBwcm9kdWN0aW9uIGN1dHMgYXJlIHdvcmtpbmcgdG8gYm9sc3RlciBjcnVkZSBwcmljZXMgYW5k
IGhpcyBjb3VudHJ5IHdpbGwgbG9vayBhdCB3aGV0aGVyIG90aGVyIG9pbC1wcm9kdWNpbmcgbmF0
aW9ucyBhcmUgbGl2aW5nIHVwIHRvIHRoZWlyIHByb21pc2VzIHRvIGN1cnRhaWwgcHVtcGluZyBi
ZWZvcmUgZGVjaWRpbmcgd2hldGhlciB0byBleHRlbmQgdGhlIGN1dGJhY2tzIGJleW9uZCB0aGlz
IHN1bW1lci48L3A+PHA+S2hhbGlkIEFsLUZhbGloIGV4cHJlc3NlZCBubyBncmVhdCBhbGFybSBU
dWVzZGF5IGFib3V0IHRoZSByZWNvdmVyeSBpbiBBbWVyaWNhbiBvaWwgb3V0cHV0IHNpbmNlIGNy
dWRlIHByaWNlcyBiZWdhbiByZWJvdW5kaW5nIGluIGVhcmx5IDIwMTYuPC9wPjxwPkJ1dCwgaW4g
YSBub2QgdG8gQW1lcmljYSYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8gb2Zmc2V0IG11Y2ggb2YgdGhlIE9Q
RUMgY3V0cyBieSBwdW1waW5nIG9pbCBmcm9tIHNoYWxlIGZvcm1hdGlvbnMsIEFsLUZhbGloIHNh
eXMgaGUgaXMgd2F0Y2hpbmcgdGhlIFUuUy4gcHJvZHVjZXJzIGNsb3NlbHkuPC9wPjxwPk9QRUMs
IHdob3NlIG1lbWJlcnMgYWNjb3VudCBmb3IgYWJvdXQgb25lLXRoaXJkIG9mIGdsb2JhbCBvaWwg
b3V0cHV0LCBhZ3JlZWQgdG8gY3V0IHByb2R1Y3Rpb24gYmVnaW5uaW5nIGluIEphbnVhcnkgYnkg
MS4yIG1pbGxpb24gYmFycmVscyBhIGRheS4gT3RoZXIgY291bnRyaWVzIGpvaW5lZCBpbiwgcHVz
aGluZyB0aGUgdG90YWwgdG8gbmVhcmx5IDEuOCBtaWxsaW9uIGJhcnJlbHMuIEJ5IGluZGVwZW5k
ZW50IGFjY291bnRzLCB0aG9zZSB0YXJnZXRzIGhhdmUgbW9zdGx5IGJlZW4gbWV0LCBhbHRob3Vn
aCBzb21lIHByb2R1Y2VycywgbGlrZSBub24tT1BFQyBSdXNzaWEsIGhhdmUgZmFsbGVuIHNob3J0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZSBoYXZlIG5vdCBsaXZlZCB1cCB0byBleHBlY3RhdGlvbnMsJiM4
MjIxOyBBbC1GYWxpaCBzYWlkLCAmIzgyMjA7YnV0IGFzIGEgd2hvbGUgaWYgeW91IGxvb2sgYXQg
dGhlIHRvdGFsaXR5IHRoZSBhZ3JlZW1lbnQgaXMgd29ya2luZyB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
T2lsIHByaWNlcyBoYXZlIHN0YWJpbGl6ZWQgYWJvdmUgJDUwIGEgYmFycmVsICYjODIxMjsgYSBy
ZWJvdW5kIGZyb20gZWFybHkgMjAxNiwgd2hlbiB0aGV5IHBsdW5nZWQgYmVsb3cgJDMwIGEgYmFy
cmVsICYjODIxMjsgYWx0aG91Z2ggc29tZSBhbmFseXN0cyBoYWQgZXhwZWN0ZWQgY2xvc2VyIHRv
ICQ2MC4gVGhlIFUuUy4gYmVuY2htYXJrIHRyYWRlZCBhcm91bmQgJDUzLjMwIGEgYmFycmVsIGF0
IG1pZGRheSBUdWVzZGF5LCB3aGlsZSB0aGUgZ2xvYmFsIGJlbmNobWFyayB0cmFkZWQganVzdCBh
Ym92ZSAkNTYuPC9wPjxwPlNhdWRpIEFyYWJpYSBpcyB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0
IHByb2R1Y2VyIGFuZCBpcyBjYXJyeWluZyB0aGUgaGVhdmllc3QgbG9hZCBvZiBwcm9kdWN0aW9u
IGN1dHMuIFdoaWxlIG90aGVyIE9QRUMgbWVtYmVycyBzdWNoIGFzIFZlbmV6dWVsYSBhbmQgTmln
ZXJpYSBhcmUgaW4gZmFyIHdvcnNlIHNoYXBlIGVjb25vbWljYWxseSwgdGhlIFNhdWRpcyB0b28g
ZmVlbCB0aGUgcGluY2guIFRoZSBraW5nZG9tIG5lZWRzIHRoZSBtb25leSB0byBwYXkgZm9yIHNv
Y2lhbCBwcm9ncmFtcywgcmFpc2luZyBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgaG93IGxvbmcgYW5kIGhvdyBs
b3cgaXQgd2lsbCBnbyB3aXRoIHByb2R1Y3Rpb24gY3V0cywgd2hpY2ggZXhwaXJlIGluIEp1bHku
PC9wPjxwPkluIGRlY2lkaW5nIHdoZXRoZXIgdG8gZmF2b3IgZXh0ZW5kaW5nIHRoZSBjdXRzLCBo
aXMgY291bnRyeSB3aWxsIGxvb2sgYXQgZ2xvYmFsIG9pbCBpbnZlbnRvcmllcyBhcyB0aGUgbWlk
eWVhciBkZWFkbGluZSBhcHByb2FjaGVzLCBBbC1GYWxpaCBzYWlkLiBTcGVha2luZyBhdCBhIGNv
bmZlcmVuY2Uga25vd24gYXMgQ0VSQVdlZWsgYnkgSUhTIE1hcmtpdCwgaGUgYWxzbyBzYWlkIGdy
b3d0aCBpbiBkZXZlbG9waW5nIG5hdGlvbnMgbWVhbnMgdGhhdCBkZW1hbmQgZm9yIG9pbCB3aWxs
IHJlbWFpbiBzdHJvbmcgZm9yIHRoZSB5ZWFyIGRlc3BpdGUgZWZmb3J0cyB0byBjdXJiIGNhcmJv
biBlbWlzc2lvbnMsIGFkdmFuY2VzIGluIGVuZXJneSBlZmZpY2llbmN5LCBhbmQgY29tcGV0aXRp
b24gZnJvbSByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5LjwvcD48cD5PUEVDIFNlY3JldGFyeS1HZW5lcmFsIE1v
aGFtbWFkIEJhcmtpbmRvIG9mIE5pZ2VyaWEgd2FzIHNjaGVkdWxlZCB0byBhZGRyZXNzIHRoZSBj
b25mZXJlbmNlIGxhdGVyIGluIHRoZSBkYXkuPC9wPjxwPkluIGRpc2N1c3NpbmcgdGhlIHNoYWxl
IHJlYm91bmQsIEFsLUZhbGloLCB3aG8gZWFybmVkIGEgZGVncmVlIGluIG1lY2hhbmljYWwgZW5n
aW5lZXJpbmcgZnJvbSBUZXhhcyBBJmFtcDtNLCBkaXNwbGF5ZWQgaGlzIG1hc3Rlcnkgb2YgQW1l
cmljYW4gYnVzaW5lc3MgamFyZ29uIHN1Y2ggYXMgJiM4MjIwO2dyZWVuIHNob290cyYjODIyMTsg
dG8gZGVzY3JpYmUgc2lnbnMgb2YgcmVjb3ZlcnkgaW4gb2lsIGludmVzdG1lbnQgYW5kIHByb2R1
Y3Rpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZ3JlZW4gc2hvb3RzIGFyZSBkZWZpbml0ZWx5IGhlcmUg
aW4gdGhlIFUuUy4sIGFuZCBtYXliZSB0aGV5IGFyZSBncm93aW5nIHRvbyBmYXN0LCYjODIyMTsg
QWwtRmFsaWggc2FpZCBpbiByZWZlcmVuY2UgdG8gaGlzIEFtZXJpY2FuIHNoYWxlIHJpdmFscy4g
JiM4MjIwO0kgYW0gbW9uaXRvcmluZyB0aGUgd2F0ZXJpbmcgb2YgdGhlIGdyZWVuIHNob290cy4m
IzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.